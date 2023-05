Defiende estado de El Campín y desata la polémica: 'No hay lesionados'

"No ha habido ni un solo jugador lesionado", declaró la directora del IDRD, Blanca Inés Durán, sobre las condiciones del gramado en El Campín, que se ha visto afectado en gran medida por los continuos conciertos. Las críticas por su estado son pan de cada día.



La funcionaria de la Alcaldía de Bogotá entregó detalles sobre la condición actual de la gramilla en El Campín, después de las duras críticas que recibió por el evidente mal estado en el partido de Copa Sudamericana entre Millonarios y Peñarol, que se disputó tras un torrencial aguacero.



En su momento, el IDRD manifestó que la mala imagen de El Campín se dio por "factores biológicos y climáticos". Este sábado, la Directora volvió a referirse al tema y apuntó a Millonarios por las constantes quejas. "Entiendo que es incómodo tener que jugar con lluvia".

"Si ustedes se dan cuenta, no ha habido ni un solo jugador lesionado. En ningún momento un árbitro ha dicho que el balón se devolvió porque rebotó en un hueco o porque había un obstáculo. Entiendo que es incómodo tener que jugar con lluvia. No necesariamente es por el escenario", dijo la Directora del IDRD.



Y agregó que "El equipo que se ha quejado del tema es Millonarios. Me gustaría estar en una charla con el técnico (Alberto) Gamero para contarle sobre el escenario. Solamente hemos tenido diferencia con Millonarios. Nos hemos sentado a hablar con Millonarios y les hemos explicado los temas técnicos".



Blanca Durán, duramente criticada en redes sociales, mencionó que "Para nosotros es importante el tema técnico y sí estamos garantizando que el terreno de juego es apto para los partidos. No se está poniendo en riesgo la seguridad de los jugadores ni la calidad del juego".



Uno de los primeros en reaccionar tras las declaraciones de la funcionaria fue el periodista Julián Capera, quien trino: "Está clarísimo que les importa muy poco el lío en el que están sus principales clientes del año (los equipos profesionales de fútbol) por el triste estado en el que tienen El Campín".

“Ni un solo jugador se ha lesionado. No ha habido ningún momento en que el árbitro diga que el balón se devolvió porque rebotó en un hueco (…) Solamente con Millonarios hemos tenido esta diferencia”: las vergonzosas declaraciones de la directora del IDRDpic.twitter.com/oMYztx1dcw — Julián Capera (@JulianCaperaB) May 27, 2023

Respecto a la situación actual de la gramilla, José Varela, supervisor de la grama de El Campín, mencionó que en el segundo semestre se tendrá una cancha en mejor estado. "Vamos a trabajar los sectores que están acabados, no va a estar perfecta pero vamos a ver un cambio".