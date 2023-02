Pereira se quedó con el clásico y Ramírez se apuntó al gol del año

Deportivo Pereira, el vigente campeón colombiano, conquistó su segunda victoria del semestre, la misma que había sido esquiva en sus últimas tres salidas (un partido por liga y los dos de Superliga). El matecaña no ganaba desde la fecha 3 cuando superó 2-1 al Huila y esta vez superó 3-1 a Once Caldas.



Con goles de Ángelo Rodríguez, Carlos Ramírez y Juan Pablo Zuluaga, los de Alejandro Restrepo se quedaron con el clásico del Eje Cafetero frente a un elenco albo que estrenaba técnico tras la salida de Diego Corredor. El descuento para los de Elkin Soto llegó de autogol.



Con este resultado, Pereira se metió entre los ocho al llegar a 6 puntos en 4 partidos, mientras que Once Caldas se hunde en el fondo de la clasificación y complica aún más su situación en zona de descenso.

A los 2 minutos de partido, el matecaña ya advertía en predios de Éder Chaux. La primera situación se dio con un balón profundo y el desmarque de Ángelo Rodríguez, quien buscó a su hermano Arley. El atacante no estuvo pleno para conectar.



Sobre los 26', después de un mal despeje de Andrés 'Pecoso' Correa, Yilmar Velásquez apareció por derecha y metió un centro al corazón del área que terminó en gol de Angelo Rodríguez. El ex-Deportivo Cali definió desde el piso, aprovechando la indecisión de Fainer Torijano para rechazar el balón.



La hinchada en el Hernán Ramírez Villegas estalló en júbilo con un golazo a los 31 minutos. Carlos Ramírez capturó el rebote que dejó un defensor y castigó de media distancia. El violento disparo entró por el ángulo de la mano izquierda de Chaux.



Once Caldas empezó a nadar contra la corriente. Con el 2-0 en contra intentó reaccionar y tuvo que esperar hasta los 38' para darle trabajo a Aldair Quintana. Producto de la presión de Sherman Cárdenas, Velásquez perdió el balón en medio del campo y Dayro Moreno lo buscó de media distancia. El remate terminó en poder de Aldair.



Los minutos finales del primer tiempo fueron para el Pereira, que lo intentó una vez más con Ángelo. Chaux salvó al 'Blanco-Blanco' mandando la pelota al córner. Con el 2-0 se fueron al descanso.



En el complemento, Elkin Soto pudo sonreír con el descuento. El autogol de Jhonny Vásquez le puso picante al clásico. Todo se dio a los 53', después de una buena acción colectiva en la que participó Nahuel Gallardo y que terminó en un centro que Vásquez metió en propia puerta. El volante intentaba desviar el pase que iba con destino a Dayro.



No todo estaba escrito. Sobre el último suspiro del partido, cuando se jugaba el minuto 90, llegó el 3-1 del Pereira. Once Caldas quedó expuesto en defensa y tras una serie de errores, Kevin Aladesanmi asistió a Juan Pablo Zuluaga que llegaba desde atrás y se encargó de sentenciar el 3-1.



