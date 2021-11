América de Cali, obligado a vencer al Pereira y con camándula en mano

Siempre se ha dicho que la esperanza es lo último que se pierde y a eso se aferran los hinchas del América de Cali cuando su equipo enfrenta de visitante este domingo (3:30 p.m.) al Pereira en la última fecha del ‘todos contra todos’, así sea una de las opciones menos probables.



Lamentablemente, con Juan Carlos Osorio el cuadro vallecaucano ha tenido una campaña llena de altibajos, con números en rojo como local, y ahora tendrá que cumplir con la tarea de vencer a un rival que ha sido la gran sorpresa del segundo semestre bajo la dirección de Alexis Márquez.

Sobre el papel es una misión bastante complicada, casi un milagro, para el que toma camándula en mano, porque no es solo ganar, sino esperar que no ganen Envigado, Jaguares y Bucaramanga, que le anteceden en la tabla. Un triunfo escarlata y tres empates en las plazas donde actuarán esos conjuntos le darían a ‘la Mecha’ un cupo a la fiesta de fin de año, o en su defecto, la despedida hasta 2022.



De todas formas, el equipo luchará hasta el final por ese objetivo y no hay otra alternativa que salir a atacar, pero sin descuidarse en el fondo. Tal vez con tres centrales para ubicar carrileros, pero puede ser con cuatro para contrarrestar la embestida de un Pereira que también quiere ganar para sumar en la reclasificación, ya que se clasificó anticipadamente a los cuadrangulares.



En cuanto a la formación titular, vuelve la duda en la portería con el regreso de Joel Graterol, aunque Diego Novoa mantiene un buen nivel. Marlon Torres, Pablo Ortiz y Kevin Andrade podrían estar como centrales, aunque Cristian Arrieta y Elvis Mosquera aguardan la confianza para ir como laterales.



La buena actuación de Jerson Malagón en el segundo tiempo ante Pasto podría significar su aparición desde el comienzo como mediocentro por Luis Paz, jugador que viene con bajas actuaciones, mientras que Larry Angulo, Deinner Quiñones, Émerson Batalla y Adrián Ramos tendrían una nueva posibilidad como inicialistas.



Matemáticamente, América sigue con vida, aunque en esta semana se confirmaron las cartas de no renovación a jugadores como Jeison Lucumí, Geovan Montes y Joao Rodríguez, mientras que podrían seguir el mismo camino el chileno Rodrigo Ureña, con ganas de volver a su país, y Gustavo Torres, por su irregularidad y actos de indisciplina.



También sigue en duda la continuidad de Juan Carlos Osorio y su cuerpo técnico, por lo que este lunes podrían originarse noticias, dependiendo de los ocurra en la jornada unificada.



Pereira muestra un equipo equilibrado, en el que Wilfrido de La Rosa es un hombre fundamental en el desequilibrio y Bryan Castrillón desnivela con su efectividad. Otros jugadores con experiencia buen momento son Harlen Castillo, Diego Peralta, Carlos Ramírez, Johnny Vásquez, Henry Rojas y Franco Arizala.

Datos en el previo



América de Cali suma cinco partidos sin caer ante Deportivo Pereira en Primera División (3 victorias, 2 empates), después de haber perdido cuatro de los seis enfrentamientos anteriores ante ellos (2 triunfos).



Pereira acumula ocho partidos sin perder en el torneo (5 victorias, 3 empates), su mejor racha invicta en la categoría desde septiembre-noviembre de 2009 (4 triunfos, 4 empates).



América de Cali ganó su último partido ante Deportivo Pasto por 3-0. El conjunto caleño intentará marcar al menos tres goles en dos partidos seguidos por segunda vez en el torneo (3-1 vs Junior y 1-3 vs Águilas en julio).



Wilfrido de La Rosa ha participado en 11 goles del cuadro ‘matecaña’ en lo que va del torneo (5 tantos, 6 asistencias), más que cualquier otro jugador de su equipo.



América de Cali ha marcado ocho goles como visitante en lo que va de esta Liga BetPlay y todos han sido en jugada abierta. Solo Atlético Huila (2/2) y Junior (9/9) comparten ese registro del 100%.



Estadio: Hernán Ramírez Villegas (Pereira)



Hora: 3:30 p.m.

Transmite: WIN Sports



Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico)

Asistentes: Alexander Guzmán (Norte) y Cristian Aguirre (Caldas).





Probable formación:



América de Cali: Diego Novoa (Joel Graterol); Cristian Arrieta, Kevin Andrade, Marlon Torres, Pablo Ortiz; Jerson Malagón, Larry Angulo, Deinner Quiñones, Mauricio Gómez, Émerson Batalla (Gustavo Torres); Adrián Ramos.

D. T.: Juan Carlos Osorio.





