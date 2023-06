Autuori dio la razón por la cual Nacional no ha llegado a la final

Atlético Nacional se encuentra a un partido de ganar y clasificar a la gran final de Liga BetPlay 2023-I, pero después del duelo contra Alianza Petrolera en Barrancabermeja que terminó sin goles, el conjunto dirigido por Paulo Autuori tendrá que sumar tres puntos de manera obligada frente a Deportivo Pasto para sellar su tiquete.

Con respecto a esa difícil tarea de vencer a un equipo con opciones matemáticas como Pasto, el técnico Paulo Autuori entregó su apreciación sobre ese duelo, confirmando que todo depende de ellos para lograr el objetivo independientemente de lo que realice Alianza Petrolera en el otro juego.



“Seguramente va a ser un partido que va a tener mucha calidad, pero yo no estoy preocupado por ese partido. Todo está en manos de nosotros", mencionó Autuori.



De igual manera, el técnico brasileño confirmó algunas falencias de Nacional para no llegar a esta última fecha ya clasificado y referenció la poca claridad en el ataque en los últimos juegos.



“Nuestro tema es muy claro y ahorita no tiene nada que ver con la creación de jugadas. Deberíamos haber producido más goles, por lo general. Pido un poco más de jugadas ofensivas. Nosotros no estamos clasificados a la final por errores nuestros. Trabajamos para mejorar", finalizó Autuori.



Por ahora, Nacional sigue enfocado en Pasto, equipo al que tiene que vencer el próximo sábado 17 de junio en el estadio Atanasio Girardot, escenario donde ambos buscan ganar el cuadrangular A y asegurar su paso en la final de Liga.