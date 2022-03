Santa Fe festejó sus 81 años con empate: pasó de todo en Tunja

Un gol de penalti de Cristian Barrios, en tiempo de adición, le aguó la fiesta de cumpleaños a Santa Fe en La Independencia. El equipo cardenal recibía el premio a la eficacia y aunque con dramatismo sumaba los puntos, al final tuvo que conformarse con arañarle un punto a Patriotas, en un atractivo duelo en el que pasó de todo. Un partido con polémica, tres palos, expulsado y goles.



Después de una recuperación llegó el gol de Santa Fe, cuando apenas transcurría el minuto 6. Neyder Moreno remató de media distancia, la pelota se estrelló en la raíz del palo de la mano izquierda del portero Carlos Mosquera, después de golpear ligeramente en la espalda de Jonathan Ávila; el rebote fue capturado por Jerson Malagón, quien no desaprovechó y la mandó al fondo.



El equipo de Martín Cardetti siguió presionando, buscando encontrar el camino por la misma vía. A los 13 minutos tras un pase largo de Dairon Mosquera desde sector izquierdo, la pelota pasó merodeando el área y por poco llega el segundo. Sebastián Pedroza lo intentó con un taconazo y Wilson Morelo, quien estaba cerca, quisieron ampliar la cuenta pero no estuvieron finos.



Sobre los 18 minutos, Santa Fe quiso aprovechar que la defensa de Patriotas estaba dejando muchos espacios y volvió a meter un centro con peligro. El arquero Mosquera aprovechó enviando la pelota al córner. La respuesta del equipo boyacense llegó hasta los 21' y mejor estuvo la intervención de José Silva quien le ahogó el grito de gol a José Ramírez. La segunda posibilidad de Patriotas llegó sobre los 40 minutos, a través de Cristian Barrios, una acción a balón parado que terminó estrellándose en el palo. Con el 0-1 se fueron al descanso.



El panorama no cambió para el segundo tiempo. Partido entretenido, de ida y vuelta. Sobre los 51 minutos, Patriotas volvió a sacudir el vertical derecho de Silva con un disparo de Luis Felipe Pérez. El "chaparrón" no pasó. Patriotas lo siguió buscando. Esta vez, Ramírez sacó un remate que Yulián Anchico, casi sobre la línea, tuvo que desviar con el pecho.



Cardetti empezó a trabajar desde lo estratégico y envió a la cancha a Fernando Coniglio y Yéiler Góez. Un par de minutos después, los cambios empezaron a funcionar. Los recién ingresados se juntaron después de una recuperación en campo rival y habilitaron a Mosquera, que llegaba por izquierda, y tras un zapatazo potente el arquero tuvo que intervenir. De tú a tú el partido en Tunja.



Patriotas se animó y volvió a intentarlo. Quinta opción clara de gol, esta vez con el '10' José Andrade. Atajadón de Silva después del zapatazo desde afuera del área. La respuesta de Santa Fe fue automática. Mosquera se quedó con el balón tras una mala entrega y probó de media distancia, pero dilapidó una buena chance.



Sobre el final del partido y tras la revisión VAR, el central José Ortiz salió expulsado tras cometer una falta como último hombre en una acción manifiesta de gol de Patriotas. Tras la jugada de tiro libre, Darwin López aprovechó un rebote para intentar sorprender a Silva, pero nuevamente el vertical le negó la posibilidad al equipo local.



En tiempo de adición, el arquero Carlos Mosquera subió a buscar el gol en un tiro de esquina y recibió una falta por parte de Góez. El árbitro no dudo en sancionar penalti. El encargado de convertir en gol el cobro desde los 11 paso fue Barrios, quien sacó un zapatazo potente. Imposible para Silva.