Patriotas no tuvo suerte y cedió empate de local contra Águilas

Patriotas y Águilas se enfrentaron en un infernal calor en Tunja y aunque ambos intentaron tener protagonismo en los arcos, al final, terminaron empatando sin goles en el inicio de la fecha 3 de Liga BetPlay 2024-I.

El primer tiempo no tuvo suficientes ocasiones de gol, aunque Patriotas era quien estaba más cerca de anotar, además porque tienen la obligación del descenso y deben sumar puntos para ir alejándose de esa peligrosa tabla.



Águilas supo de a poco ir acercándose, pero no generó mucho peligro y parecía que sacar un empate en su visita en La Independencia no era un mal negocio.



Para el complemento la intensidad continuó para Patriotas y fueron de a poco adelantando las líneas, aunque también las jugadas aéreas terminaron siendo un arma para el local.



El tiempo fue pasando y el sol también bajó la intensidad, por lo que los dos equipos lograron jugar un poco mejor, siendo Patriotas el que tenía las mejores chances, mientras que los dirigidos por 'Bolillo' Gómez seguían aprovechando faltas a favor, pero no terminaron siendo efectivos.



Patriotas tuvo para definir el partido en los últimos minutos en Tunja, pues Gianfranco Peña recibió una gran asistencia de Carlos Mosquera, logrando quedar casi que mano a mano, pero al definir, el atacante terminó estrellando el balón en uno de los palos.



Al final, tanto boyacenses como dorados terminaron empatando a cero goles y el resultado le sirve más a la visita, pues suma siete puntos, mientras que los locales llegaron a su primera unidad desde su regreso a Liga.