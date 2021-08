Más problemas: Patriotas demandaría a Nacional por sus refuerzos

No paran los problemas para Atlético Nacional y sus complicaciones para inscribir a sus refuerzos para la Liga II-2021. Aunque ya llegó a un acuerdo de pago con Cortuluá y recibió autorización de la Dimayor para disponer de sus nuevos jugadores, ahora tiene otro lío.



Este domingo, el verde antioqueño enfrenta a Patriotas en Tunja, a las 6:05 p.m. por la fecha 5 de la Liga BetPlay II-2021. Sin embargo, el presidente del club boyacense, César Guzmán, le advirtió a su colega de Nacional, Emilio Gutiérrez, que demandaría el partido si juega alguno de los refuerzos.



“La ventana de inscripciones vencía el 6 de agosto; durante 8 días posteriores los jugadores que tengan problemas de papeles pueden jugar. La Dimayor hizo una maniobra para permitir que Nacional inscriba a sus jugadores”, aseguró César Guzmán en diálogo con ‘Carrusel Caracol’.



El directivo añadió: “Hay una norma que habla de pérdida de puntos por un jugador mal inscrito. Había una orden de impedir inscripción de jugadores. Nacional no podía inscribir hasta que pagara, y lo hizo después del 6. No es por fastidiar a Nacional, es para hacer respetar la institucionalidad”.



Según el racionamiento del presidente de Patriotas, Nacional no cumplió con los plazos establecidos y prefirió advertir a Nacional para no entrar en otro enredo legal.



En Nacional no hubo respuesta, por lo menos hasta 5 horas antes del partido. Habrá que ver si el verde pone a sus nuevos jugadores en el campo o se abstiene de alinearlos.