Cali se llevó un empate de Pasto, que se mantiene como líder

Deportivo Cali igualó 1-1 este sábado en su visita al Pasto en el Estadio Libertad, en partido de la fecha 13 de la Liga BetPlay 2020 que mejoró en la etapa complementaria tras un comienzo de pocas aproximaciones a los pórticos.



Este resultado mantuvo al elenco verdiblanco en la quinta casilla con 21 puntos, mientras que Pasto llegó al liderato con 25, pese a que no tuvo una actuación destacada en su cancha.





Por primera vez, Alfredo Arias utilizó tres volantes de contención: Andrés Colorado, Andrés Balanta y Jhojan Valencia, con lo que logró su objetivo de evitar la posesión en el local, mientras que dejó a Deiber Caicedo y Agustín con la misión de abrir los espacios en la defensa del cuadro nariñense y a Ángelo Rodríguez atento como pescador.



Cali fue dueño del balón y lo tocó de primera intención, haciendo desgaste en un Pasto que no encontraba su mejor juego ni los caminos para superar ese sólido bloque ‘azucarero’.



Deiber Caicedo tuvo la primera aproximación del visitante a los 6 con un remate por encima y Pasto a las 9 con un zurdazo de Jhon Pajoy que quedó en las manos de David González.



Luego volvió a aparecer Pasto a los 20, pero Gómez salvó a su equipo tras enviar el balón al tiro de esquina. Palavecino entró al área a los 31, pero Arboleda alcanzó a rechazar.



Un tiro libre de Pasto por la izquierda se convirtió en la acción más riesgosa del elenco ‘volcánico’, pero estuvo bien el arquero González para bloquear el cobro de Pajoy a los 39. Con el paso del tiempo, Deiber y Palavecino decayeron en su fútbol y eso resintió al Cali.



Para el complemento salió más ofensivo Pasto, con Esneyder Mena abriendo la cancha por derecha.



Sin embargo, Cali pegó primero con una jugada que inició Palavecino con el recién ingresado Jhon Vásquez, quien fue hasta el fondo, tiró el centro, el arquero Martínez no pudo atenazar y el mismo Palavecino aprovechó el rebote para empujarla sobre el palo izquierdo, a los 17 minutos.



Vásquez guapeó con los centrales y con el arquero Martínez y por poco anota el segundo verdiblanco



Pero Pasto igualó a los 28 luego de un centro de Ray Vanegas por la derecha, el esférico fue al área chica donde Menosse no alcanzó a desviar y Jeison Medina estirando su pierna derecha venció a González para el 1-1.



Camilo Ayala, que ya tenía amarilla, le metió la mano a un balón y el árbitro Wander Mosquera le perdonó la expulsión a los 33. El anfitrión terminó metido en zona ‘azucarera’, pero aunque no pudo desnivelar el marcador sí se encaramó al primer lugar de la Liga.



Pasto completó seis años sin vencer al conjunto vallecaucano, la última vez por 2-0, el 13 de septiembre de 2014.



En la fecha 14, Cali recibirá a Boyacá Chicó el miércoles 14 de octubre (2:00 p.m.), en tanto que Pasto visitará a Patriotas ese mismo día (11:00 a.m.).



Síntesis:



Pasto 1-1 Cali



Deportivo Pasto: Diego Martínez (6); Juan Guillermo Arboleda (6), Cristian Tovar (6), Danilo Arboleda (6), Leonardo Aponte (6); César Quintero (6), Camilo Ayala (6); Francisco Rodríguez (6), Esneyder Mena (6), Jhon Freddy Pajoy (6); Feiver Mercado (6).



Cambios: Éderson Moreno por Leonardo Aponte (9 ST), Jeison Medina () por Feiver Mercado (19 ST), Ray Vanegas () por Juan Guillermo Arboleda (19 ST), Carlos Hidalgo (6) por Camilo Ayala (35 ST), Cristian Álvarez (5) por Jhon Pajoy (35 ST), … (5) por … ( ST), … (5) por … (ST).



D.T.: Diego Corredor.



Deportivo Cali: David González (6); Juan Daniel Roa (6); Hernán Menosse (6), Richard Rentería (6), Hárold Gómez (6); Andrés Colorado (6), Andrés Balanta (6), Jhojan Valencia (6), Agustín Palavecino (8), Deiber Caicedo (6); Ángelo Rodríguez (4).



Cambios: Jhon Vásquez (7) por Ángelo Rodríguez (10 ST), Andrés Arroyo (5) por Deiber Caicedo (10 ST), Carlos Lizarazo (6) por Andrés Balanta (30 ST), José Enamorado (SC) por Agustín Palavecino (39 ST), Jimmy Congo (SC) por Juan Daniel Roa (39 ST).



DT: Alfredo Arias.



Goles: 0-1: Agustín Palavecino (17 ST). 1-1: Jeison Medina (28 ST).



Amonestados: Camilo Ayala (40 PT) por Pasto. Hárold Gómez (38 PT), Juan Daniel Roa (13 ST) por Cali.



Expulsados: No hubo



Partido: Aceptable



Figura: Agustín Palavecino (8).



Estadio: Libertad (Pasto)



Asistencia: Sin público



Árbitro: Wander Mosquera (5)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces