Pasto dio el golpe en la Liga: venció a Jaguares y se metió a los ocho

Deportivo Pasto fue uno de los beneficiados de la fecha 10 de la Liga BetPlay I-2023, pues venció de visitante a Jaguares de Córdoba y se metió a los ocho primeros de la tabla de posiciones.



En fecha de clásicos, lo de Montería no lo era, ni por longevidad de los equipos y mucho menos por cercanía o rivalidad geográfica.



Además de que no era un derbi, tampoco fue bueno el partido. El primer tiempo, por ejemplo, bien puede meterse en una caja negra para no ser recordado en el FPC.



Las cosas cambiaron gracias al gol de Camilo Ayala: a los 66 minutos, un tiro de esquina cobrado por el zurdo Adrián Estacio al primer palo, fue aprovechado por el volante y capitán del equipo pastuso, quien cabeceó en el primer palo y puso el 0-1.



La desventaja hizo que Jaguares reaccionara, pero su fútbol no le dio para meterle miedo a su rival. Impotente, el equipo de Montería vio cómo el Pasto se llevó los tres puntos.



Ahora Pasto es sexto en la tabla de posiciones, con 16 puntos. Tolima fue el damnificado, pues ese triunfo del equipo nariñense lo desplazó y lo sacó del selecto grupo de la Liga I.