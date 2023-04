Millonarios: revelan la razón por la que Cortés no va a Mundial Sub-20

Óscar Cortés se ha vuelto en una pieza clave para Alberto Gamero en el once inicial de Millonarios desde el inicio de la temporada.



El extremo se ganó su lugar gracias a su buen rendimiento con la Selección Colombia Sub-20 y también gracias a su capacidad y desequilibrio en sus partidos con el albiazul.



Esto ha hecho que el joven atacante sea imprescindible para el equipo ya que por su banda pasan las opciones más peligrosas de Millonarios.

Ante esto, el técnico Héctor Cárdenas sabía que era una obligación llevar a Cortés al Mundial que se jugará en Argentina, pero en Millonarios no le gusta la idea de que el jugador vaya a esa competición y se pierda las finales de Liga.



De hecho, en las últimas horas, el conjunto Embajador envió una encuesta a sus socios en donde se podía opinar a donde querían ver a Cortés si en el Mundial o en las Finales a lo que la gente votó por unanimidad que en la definición del torneo.



Sin embargo, este sábado surgió la razón real por la que el jugador no irá al Mundial Sub 20. Y es que según el periodista Pipe Sierra, Millonarios ha cerrado la venta del jugador a un histórico club de Europa para que el atacante juegue en el Viejo Continente.



Sierra, sin dar nombre del club, señaló que el extremo viajará en junio para sumarse a su nuevo club.



Cabe señalar que Cortés en sus trece juegos con Millonarios en todas las competiciones ha anotado seis goles y ha dado dos asistencias.