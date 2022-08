Orlando Berrío volvió al fútbol colombiano, pero no estará en el verde

Este martes, Águilas Doradas confirmó la llegada de Orlando Berrío, quien decidió volver a Colombia, tras su paso por Brasil y Emiratos Árabes. El jugador venía entrenando con Atlético Nacional, pero sin interés por parte de los verdolagas, tuvo una oferta del equipo del oriente antioqueño que decidió aceptar.



“Talento Dorado S.A. informa a sus seguidores, medios de comunicación y opinión pública en general que ha vinculado a su plantel profesional para la temporada 2022-II al jugador Orlando Berrío, quien ya se entrena con el grupo principal de Águilas Doradas”, indicó el club mediante un comunicado.

“Muchas gracias a toda la familia de Águilas Doradas por el recibimiento que me dieron. Me siento como en casa, muy agradecido por el interés que tuvieron en contar conmigo. Llego con muchas ganas, con muy buena actitud, con un reto personal. Este grupo tiene ganas de conseguir cosas importantes y espero aportar mi granito de arena”, comentó el ex jugador de Nacional, Millonarios, Patriotas, entre otros.



En cuanto a sus condiciones contractuales, Berrío explicó que “llego como jugador libre, firmé un contrato con Águilas Doradas hasta diciembre de 2023. Vengo de Brasil, un país que me dio mucho, allá nació mi segunda hija. Con Flamengo pasamos muchos momentos especiales y en América Mineiro fue poco tiempo, pero el grupo humano me recibió muy bien”.



Además, “volví a Colombia, a Antioquia que es mi segunda tierra, estar acá me da muchísima alegría y quiero devolverle en el campo el cariño que me han dado”.



Con Berrío, Águilas Doradas confirmó para este semestre la llegada de ocho jugadores: Francisco Rodríguez, José Contreras, Robinson Flores, Yhormar Hurtado, José Hugo Palacios, Hayen Palacios y Felipe Banguero.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8