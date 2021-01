Dimayor entregó el 11 ideal de la primera fecha de la Liga Betplay

Dimayor publicó el equipo ideal de la primera jornada de la Liga Betplay 2021-I, en la que no se jugó Patriotas vs América (aplazado) y fecha en la que descansó Rionegro Águilas. En el once aparecen jugadores de ocho equipos.

En el arco figura Aldair Quintana (Atlético Nacional), en zona defensiva a Juan Camilo Angulo (Deportivo Cali), Dany Rosero (Junior), Danny Cano (Deportivo Pereira) y Esequiel Palomeque (Alianza Petrolera). En el medio campo aparecen Edwin Torres (Alianza Petrolera), Daniel Cataño (Deportes Tolima), Fabián Ángel (Junior) y Brayan Castrillón (Deportivo Pereira). En el frente de ataque aparecen Juan Sebastián Herrera (Deportivo Pasto) y Diego Herazo (La Equidad).



A continuación, el equipo ideal publicado por Dimayor:



Aldair Quintana mantuvo su valla invicta y fue el arquero con más atajadas (9) en la jornada; detuvo un penal y, según nuestro modelo de goles esperados, evitó 2 goles.



Juan Camilo Angulo marcó un golazo desde fuera del área; completó 43/48 pases, ganó 6/9 duelos individuales y participó directamente en cuatro remates (2 disparos, 2 chances creadas).



Dany Rosero Valencia ganó el 100% de sus duelos individuales (9); además, aportó dos intercepciones (máximo en Junior), dos quites y tres despejes.



Danny Cano anotó el gol para el empate definitivo 2-2 entre Deportivo Pereira y Alianza Petrolera; realizó siete despejes (máximo en la jornada).



Esequiel Palomeque asistió el primer gol de Alianza Petrolera, ganó el 100% de sus duelos individuales (8) y aportó seis despejes (2º máximo en la jornada).



Edwin Torres anotó el primer gol de Alianza Petrolera ante Deportivo Pereira, completó cinco regates (máximo en la jornada) y realizó cuatro remates (2º máximo en la jornada).



Daniel Cataño fue el futbolista con más chances creadas (6) en la primera jornada del 2021-I.



Fabián Ángel fue el jugador con más quites (7) y duelos individuales ganados (13/17) en esta jornada; además, recibió cuatro faltas (máximo en Junior).



Brayan Castrillón fue el único futbolista que logró anotar y asistir en la primera jornada del torneo 2021-I; además, recibió cinco faltas (2º máximo en la jornada).



Juan Sebastián Herrera anotó los dos goles de Deportivo Pasto ante La Equidad y ganó 8/11 duelos individuales.



Diego Herazo marcó los dos goles de La Equidad para empatar ante Deportivo Pasto luego de comenzar 0-2.