Millonarios vuelve al reto de la Liga: con variantes vs Once Caldas

Millonarios dejará a un lado la página en Copa Libertadores, por estos días, para afrontar su tercer partido en Liga BetPlay. Visita a Once Caldas, en duelo correspondiente a la sexta jornada del campeonato. Momentos distintos viven ambas escuadras, donde los de Gamero llegan, para algunos, dando ciertas ventajas.

El desgaste realizado en Quito, contra Universidad Católica, llevó al estratega a cambiar la nómina de convocados. De los 18 que llamó, 11 son canteranos y algunos podrían sumar sus primeros minutos como profesionales. Ramiro Brochero y Kevin Cortés recibieron su primera convocatoria.



Por parte de los habituales de Millonarios, viajaron Álvaro Montero, Larry Vásquez, quien se recuperó de las molestias en su espalda. Otros jugadores que integran esta nómina y podrán aportarle, son Jader Valencia, Jorge Arias y Óscar Vanegas. Además, se destaca el regreso de Israel Alba.



No estarán Llinás, Perlaza, Bertel, Pereira, Giraldo, Cortés, Silva, Cataño y Castro, algunos por prevención y otros para guardarlos exclusivamente para el duelo de vuelta contra Católica.



El momento del Once Caldas lo llevó a cambiar de técnico, estando bajo el mando de Elkin Soto. Además, son penúltimos en la tabla, con dos unidades en cinco fechas. El tema de clasificación y descenso empieza a empujar y presionar, en un ambiente donde el cuadro manizaleño está obligado a ganar.



El duelo más reciente entre ambas escuadras fue en el clausura del 2022, donde Once Caldas ganó 2 a 1, partido que se definió en los minutos finales. La victoria más reciente de Millonarios fue en el clausura 2021, con marcador 0 a 2.