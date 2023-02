Óscar Cortés: la influencia de Cárdenas y Gamero en su proceso

Óscar Cortés es una de las revelaciones de Millonarios en la presente temporada. Su desempeño en el Sudamericano Sub 20 lo catapultó como uno de los mejores de la Selección Colombia, siendo revulsivo en el sector de ataque.



El canterano se ha ubicado en varias opciones, siendo utilizado como extremo o mediapunta. Durante el partido contra Universidad Católica, en Copa Libertadores, los de Gamero se vieron erráticos en ataque, siendo criticados por el nivel mostrado en el campo.



Uno ve los jugadores que estuvo en acción, fue Óscar Cortés. El juvenil habló con el programa El Vbar, de Caracol Radio, acerca de los retos que tiene por delante, el deseo de hacer buenas presentaciones con Millonarios y sus sueños a futuro.



Interés por el jugador: obviamente el Sudamericano es algo importante para mí, me en mi mejor fútbol. Lo jugué bien. Ahora es esperar haciendo lo mismo en Millonarios. La verdad estoy donde me quieran meter, siempre he jugado de mediapunta, pero lo he sabido hacer de extremo. Donde me acomoden, daré lo mejor de mí.



Partido contra Universidad Católica: sabíamos al equipo que enfrentábamos, son fuertes, físicos y nosotros intentamos el buen juego, se nos dio poco. No se dieron las cosas como queríamos, sacamos un punto importante que nos sirve.



Quién aconseja a Óscar Cortés: hay que manejarlo con paciencia, hay mucha gente que me dice que debo llevarlo con calma. Los profesores en Millonarios, jugadores, me han ayudado a estar calmado, sobre todo. Macallister como capitán, nos habla como hacer las cosas, en cómo hacer un buen pase y qué jugadas salen mejor. Él nos respalda a todos y más habla en el campo.



Estado de la cancha en el partido en Ecuador: si, obviamente la cancha estaba pesada. Los guayos se nos hundían, eso quitó bastante pierna. No se nos dio para tener la esférica, que es nuestro juego, supimos hacer otras cosas buenas.



Pedidos de Gamero y Cárdenas en el campo: por las posiciones sí, pero casi siempre es lo mismo. Es salir por la banda, presionar, ampliar el juego, poder atacar y terminar la jugada. Es lo mismo que cualquiera de los dos pide.



Los dos aconsejan, del entendimiento del juego. Con los dos profes me he sentido de la mejor forma, me han llevado en ese proceso.



Llegada a Millonarios: llegué a los 17 años a la escuela. Jugué en Tumaco FC y el dueño me trajo, allá me vio Edgar Moreno, me trajo acá.



Sueños en su carrera: hay que pensar en Millonarios, hacer un buen torneo, que las cosas salgan de la mejor manera. Que se dé una opción de jugar en el exterior. Me gustaría jugar en el Real Madrid y también competir en la Liga de Inglaterra.