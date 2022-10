Nacional se mide ante Once Caldas: duelo directo por la clasificación

Atlético Nacional recibe este jueves desde las 8:05 de la noche a Once Caldas, por la fecha 17 en la Liga BetPlay II-2022. El conjunto antioqueño se mantiene entre los ocho mejores del campeonato con 28 puntos y le bastará sumar un triunfo de los tres partidos que le restan para asegurarse en los cuadrangulares. Con lo mejor de su nómina, Pedro Sarmiento quiere dejar el interinato del equipo verdolaga con el primer objetivo logrado en el semestre. Al frente está el onceno caldense que no gusta en su juego, pero sigue vivo en sus aspiraciones y contra los antioqueños se juegan gran parte de la clasificación.

Con 18 jugadores, Nacional viajó el miércoles en la tarde a Manizales, la principal novedad es la ausencia de Álvaro Angulo, quien ingresó al departamento médico tras sufrir una delicada lesión de rodilla que lo alejará de las canchas alrededor de nueve meses. En su lugar estará el juvenil Samuel Velásquez, quien se ha venido destacando en la cantera del equipo. Otra novedad es la presencia de Ruyery Blanco tras tres partidos ausente, el samario no suma minutos desde el 2 de septiembre, cuando ingresó sobre el final en el partido contra Envigado. Jarlan Barrera completó cuatro partidos afuera de la convocatoria, todo indica que sigue en reacondicionamiento físico tras el encuentro disputado en Bogotá contra Santa Fe.



En su último partido como técnico del equipo, Pedro Sarmiento indicó que “el doctor Mauricio Navarro me comentó en una reunión días atrás que me quedaban unos partidos. Me queda uno, terminado el partido en Manizales, cada uno tendrá sus decisiones. En estos días he disfrutado, tratando de ser responsables, aprendo más, soy positivo. Vamos a ver qué pasa y cuando termine me montaré en el bus de la tranquilidad, la alegría y agradecer a las personas que me encomendaron una tarea. Me dijeron que consiguiera nueve puntos de estos últimos tres partidos. Vamos cuatro y esperamos terminar con tres más en Manizales”.



Además, “ojalá el equipo quede con holgura para clasificar, la tabla está apretada, difícil. Llevamos cinco años dictando clases para actualizarnos, acá en Colombia hay gente con mucha capacidad, el error no fue haber escrito lo que se hizo. Han cambiado las palabras a algo que ya estaba inventado, se preocupan más que los jugadores corran más, que corran bien. Hay muchas cosas que se tienen que replantear, que se formen los formadores. La táctica se hizo para ahorrar, energía, espacios y jugar bien, tenemos jugadores muy buenos y las cosas han salido bien. El equipo se agrupa más para generar opciones, el estilo te da la capacidad de los jugadores”.



En cuanto al partido, “me siento tranquilo, el equipo hizo una buena suma de puntos, nos sentimos mejor con la pelota y sin ellas. Luego cada uno le pone su parte, su estilo de jugar. Acá traté de ordenar el equipo de una manera, se nos escaparon seis puntos. Me siento tranquilo y satisfecho con la capacidad de los muchachos para jugar. Me voy tranquilo, queremos que Nacional gane, hice lo que día a día estuviera el grupo muy bien, todos han sido obedientes y atentos. Me da dolor irme de acá”.



Datos entre Once Caldas y Atlético Nacional

Por Liga colombiana, Once Caldas y Atlético Nacional disputaron 208 partidos, de los cuales el conjunto de Manizales ganó 63 contra 95 de los antioqueños y 50 empates. En cuanto a goles anotados, 272 fueron para los blancos y 307 en los verdolagas.



Sergio Galván Rey es el máximo goleador de estos duelos con 14 goles, anotó 11 en el Caldas y tres con Nacional. Le sigue Oswaldo Galarza con 13 tantos todos con Once Caldas y Víctor Aristizábal con 12, todos marcados con Nacional.



Atlético Nacional perdió solo uno de sus últimos seis cruces ante Once Caldas en Primera División (tres victorias, dos empates), pero esa caída fue en casa de Los albos (0-2 en septiembre de 2020).



Jugando como local, Once Caldas apenas perdió uno de sus últimos nueve partidos en Primera División (cuatro victorias, cuatro empates), pero esa caída fue en el último compromiso en casa (0-1 ante Jaguares de Córdoba).



Atlético Nacional está invicto en sus últimos siete partidos en Primera División (cuatro victorias, tres empates), y podría llegar a los ocho compromisos consecutivos sin derrotas por primera vez desde mayo a septiembre de 2021 (12 partidos jugados – nueve victorias, tres empates).



Atlético Nacional tiene la proporción más alta de remates con la pierna derecha en comparación al resto de los equipos de la Liga BetPlay II-2022: el 68.9% de los tiros del equipo verdolaga en el Finalización fueron de ese estilo.



Once Caldas es el segundo equipo con más fueras de juego en la Liga BetPlay II-2022 (32) y dos de sus jugadores ocupan el podio de este registro en el Finalización: Diego Valdés (13) y Ayron Del Valle (12).



Alineación probable

Atlético Nacional: Kevin Mier; Felipe Román, Emmanuel Olivera, Cristian Castro Devenish, Danovis Banguero; Sebastián Gómez, Nelson Palacio, Dorlan Pabón, Yerson Candelo, Daniel Mantilla; Jefferson Duque.

D.T.: Pedro Sarmiento.



Hora: 8:05 p.m.



Estadio: Palogrande.



Árbitro: Éder Vergara (Córdoba).



VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá).



TV: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8