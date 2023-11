Santa Fe confirmó su mal momento: terribles números en Liga 2023-II

Independiente Santa Fe llegó con una mínima esperanza de clasificar a cuadrangulares, pero tenía que golear a Once Caldas en El Campín y esperar resultados, pero al final, ni pudo anotarle al blanco blanco de local, terminando perdiendo por la mínima diferencia y certificar una temporada para el olvido.

A lo largo del semestre Santa Fe padeció y tuvo problemas tanto administrativos como deportivos, pues Hubert Bodhert nunca convenció con su estilo de juego y terminó saliendo del cuerpo técnico, mientras que el presidente Eduardo Méndez ha sido muy criticado por su mala gestión.



Con Pablo Peirano no pudo revertir la situación y los números continuaron siendo preocupantes, aunque lo salva el poco tiempo de trabajo, pero para 2024 seguramente no tendrá excusas.



Más allá de eso, los números de Santa Fe en toda la Liga 2023-II fueron bastante preocupantes y no terminaron de acomodarse en los ocho clasificados, aunque por momento estuvieron en posiciones privilegiadas, pero siempre que perdían un partido, quedaban fuera de esos lugares.



Sin duda, a Santa Fe le pasó factura no tener claridad en cuanto a la zona defensiva y haber sumado puntos de visitante, debido a que el gol de diferencia con el que terminó fue de -8 y cuando no jugó en El Campín no supo sacar buenos resultados. De hecho, la única victoria en esa condición fue contra Millonarios y no podría contar porque fue en Bogotá.



De visita terminó con cuatro derrotas, cinco empates y la victoria que fue contra Millonarios frente a la hinchada embajadora. Además, de local se desinfló sobre el final y de los tres últimos partidos no sumó ningún punto, pues todas fueron derrotas.



De igual manera, los 29 goles concedidos habla de lo irregular que estuvo la zona defensiva, terminando siendo el tercer equipo que más cedió goles, siendo superado por Envigado (32) y Pereira (28).



Sin duda, para 2024 Pablo Peirano deberá reestructurar y espera armar un equipo competitivo que le de la posibilidad de pelear por entrar a los ocho clasificados, pues ya son tres torneos consecutivos que no logran ese objetivo.



Números de Santa Fe en Liga BetPlay 2023-II

Goles anotados: 21

Goles encajados: 29

Promedio de goles: 1.1

Promedio de goles encajados: 1.5

Portería a cero: 5

Puntos de visitante: 8

Puntos de local: 8