Si Junior no lo quiere, ellos sí: volante que interesa a Millonarios

Todo parece indicar que la carrera de Nelson Deossa podría continuar en otro club colombiano. Antes de su partida al fútbol argentino, tras descender con Atlético Huila en 2021, su nombre empezó a sonar con fuerza en clubes como Nacional, Millonarios, América y el mismo Junior. Ahora que su futuro rojiblanco parece incierto, ha vuelto a entrar en los planes de grandes del FPC.



En su momento se dijo que Deossa interesaba a varios equipos de Liga Betplay y que el presidente de Atlético Huila había recibido una que otra llamada consultando cifras. Sin embargo, los opitas arreglaron su salida a Estudiantes. Después de un semestre sin mucho protagonismo, el jugador de 22 años sorprendió fichando con Junior.

En medio del programa Habla Deportes, Juan Salvador Barcena, contó que Junior intentará salir de cinco jugadores que tienen contrato vigente con el tiburón. Uno de ellos es Nelson Doessa, quien aterrizó en Junior después de su paso por Estudiantes de La Plata en Argentina.



"Los cinco jugadores a los que Junior les va a buscar la salida con Edwin Velasco, Ómar Albornoz, Iván Rossi, Fabián Viáfara y Nelson Deossa. Estos jugadores pueden ser pescados por cualquier equipo, pero salir de cinco contratos no es fácil", mencionó.



Pues bien, este martes Julián Capera entregó nueva información sobre el tema Deossa y aseguró que ya tiene a dos equipos interesados. "Sé que Millonarios ha consultado por él es Nelson Deossa, volante de primera línea del Junior. Pertenece al Atlético Huila y todavía no se vence su contrato en Junior, y están a la espera de qué va a hacer Junior con él, porque no estaría en los planes de la nómina para 2023".



El caldense que llegó al Junior a mediados de 2022 y firmó a préstamo por un año, sumó algunos minutos con Juan Cruz Real. Sin embargo, entre el regreso de Julio Comesaña y su posterior salida, y los planes de Arturo Reyes para 2023, pareció no encontrar un lugar.



El volante mixto tiene contrato por seis meses más con Junior y su permanencia dependerá de Reyes. ""Van a esperar qué comunica Junior porque tiene contrato y el préstamo todavía no se vence. Están atentos en Millonarios a esa posibilidad", mencionó Capera.