Millonarios hizo el negocio: arañó punto a Nacional en clásico del FPC

De tú a tú resultó el compromiso en Medellín entre Nacional y Millonarios, que buscaban sacudir la parte alta de la tabla. Al final, los de Alberto Gamero hicieron el negocio sacando un valioso punto, con una nómina alterna (Álvaro Montero fue el único titular habitual que estuvo en cancha).



Con este resultado, Millonarios llegó a 10 puntos y escaló a la quinta posición después de estar octavo, mientras que Nacional perdió la posibilidad de ser líder y destronar al América de Cali. Los verdolagas suman 13 puntos y son segundos en la clasificación.

El clásico del fútbol colombiano resultó intenso desde los primeros minutos y con acciones de ida y vuelta. En la etapa inicial, Nacional tuvo las posibilidades claras. En el complemento la historia fue otra y Millonarios quiso irse al frente. Al final, un 0-0 que no hizo justicia al espectáculo que brindaron.



Sobre los 2 minutos, Juan Carlos Pereira metió un pase para Andrés Murillo, quien jugó como lateral por izquierda, y no logró conectar. La respuesta de Nacional fue casi automática y a los 4', Dorlan Pabón probó con un remate desde afuera del área que salió desviado.



Cuando transcurría el minuto 19, el mismo Pabón envió un pase al vacio, a espalda de los centrales, que de no ser por la gran atajada de Álvaro Montero, pudo haber terminado en golazo. Todo se dio tras una impresionante cabalgada de Tomás Ángel y un remate a "quemarropa" que desvió el arquero visitante.



Los verdolagas siguieron apuntándose con las mejores acciones ofensivas y a través de Andrés Felipe Román lo intentaron de nuevo, sobre los 22'. Gran acción individual del brasileño Jader Barbosa da Silva por izquierda y tras un cambio de frente, Yerson Candelo habilitó al ex-Millonarios, que intentó hacer daño a Montero. La pelota pasó casi rozando el vertical.



El equipo de Paulo Autuori lo buscó por varias vías pero terminó estrellándose en una muralla liderada por Óscar Vanegas. Antes de irse al descanso, Pabón probó de nuevo en la media distancia, luego de un tiro de esquina de Candelo.



En el segundo tiempo el panorama fue otro. Millonarios salió con ímpetu y quiso plantar cara, poniendo contra las cuerdas a Nacional. Jader Valencia se hizo importante con el juego por banda izquierda y lo buscó asociándose con Fernando Uribe. Nada resultó.



Con el pasar de los minutos, Nacional se sacudió de la presión y volvió a acercarse en predios de Montero. Sobre los 78', Andrés Murillo salvó a Millonarios tras un zapatazo de Jader, en una acción de contragolpe que inició con Danovis Banguero por izquierda y que tras el centro Dorlan Pabón intentó definir Ángel. El defensor albiazul terminó desviando la pelota tras el remate del brasileño que llevaba destino de gol.



El ¡Uhhh! explotó en el Atanasio Girardot con una jugada que por poco termina en autogol de Vanegas. Remate que se estrelló en el defensor, palmoteó Montero y terminó salvando Israel Alba, tras el rebote que capturó Nacional en el área. Final de infarto en Medellín.



Al final, un 0-0 que no cambió mucho el panorama en la clasificación, pero sí se configura en un golpe anímico para los hombres de Gamero que no habían sumado muchos minutos en Liga. Con este valioso punto, Millonarios emprenderá su viaje a Brasil para buscar la clasificación ante Mineiro en Copa Libertadores.