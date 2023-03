Gómez recordó a Millos, habló de Europa y el fallido fichaje en Brasil

El colombiano Carlos Andrés Gómez salió de Millonarios con destino a la MLS para jugar con Real Salt Lake, donde ha disputado minutos en los dos primeros partidos de la temporada. En charla con El Vbar, de Caracol Radio, el extremo derecho contó algunos detalles de su salida, del fallido fichaje en Bragantino y sus planes para ir a Europa.

Gómez se refirió a su presente en Real Salt Lake y a los planes de ir a una liga en Europa: "Uno se trabaja cada día mejor y el profe es el que toma la decisión, lo ideal es ser titular como lo era en Millonarios, eso es lo que se quiere. Ir a Europa es el propósito, por eso vine a la MLS y confiando en Dios haré un buen torneo para ver si me voy".



"Acá las personas, los profesores y los compañeros me acogieron bien, el torneo es muy competitivo. La gente piensa que uno se va a perder si viene acá, pero es muy duro. Es más duro que el FPC o no sé si será porque me ha costado la adaptación, es un fútbol muy físico", agregó sobre el fútbol de la MLS.



De igual manera, el atacante se refirió a su fallido fichaje en Brasil y aseguró qué provocó la caída en esa negociación. "Bragantino sí estuvo pero por pequeños detalles no llegué a Brasil, fue más que todo por parte de Millonarios y mía".



Gómez está muy agradecido con el técnico Alberto Gamero, quien tuvo mucho que ver en su salida del club. "El profesor decía 'para qué trabajar un jugador si cuando llega una oferta no lo van a dejar salir'. Él estaba muy contento porque me trabajó mucho y gracias a él se vio el fruto y por eso salí bien".



Carlos Andrés contó que su salida de Millonarios se dio porque quiere mejorarle la calidad de vida a su familia y espera dar un salto al fútbol de Europa, luego de consolidarse en la MLS. "Yo necesitaba darle algo a mi familia y eso me motivó más. Millonarios es el equipo de mis amores y de mi corazón pero si se presentó la oportunidad fue porque Dios lo quiso".



Finalmente, Gómez dejó claro que confía en el proceso albiazul, en Gamero y sus excompañeros, y los ve campeones este 2023. "Al hincha de Millonarios le digo que con este grupo que tienen van a ser campeones sí o sí, yo me he visto los partidos. Van a dar un gran paso en Brasil, solo digo que tengan paciencia".