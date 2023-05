Nacional sacó jerarquía, le remontó a Chicó y entró a cuadrangulares

Los goles de Dorlan Pabón, Nelson Palacio y Danovis Banguero le dieron la victoria de Nacional en la fecha 18 de Liga BetPlay I-2023, y a falta de tres partidos en la fase regular, se metió en los Cuadrangulares Semifinales.



Los verdolagas llegaron a 31 puntos y escalaron a la segunda posición, escoltando a Águilas Doradas que suma 32. Al equipo de Autuori le restan los compromisos ante Santa Fe, Alianza Petrolera y Deportes Tolima para pelear en la punta por ser cabeza de serie.

El equipo de Paulo Autuori tuvo la primera acción clara de gol en el partido, después de una llegada por dentro de Andrés Felipe Román, quien intentó definir por encima del arquero y mandó la pelota casi rozando el poste derecho de Rogerio Caicedo.



Sobre los 12 minutos, Nacional cometió un monumental error en el fondo. Danovis Banguero la jugó atrás con su arquero Kevin Mier y en un intento por salir jugando con Cristian Zapata, el defensor de equivocó en el control y terminó dejándole la pelota a Michael Nike Gómez, quien no perdonó el "regalito" y la mandó al fondo.



Con el marcador en contra, los verdolagas no bajaron los brazos y pusieron en aprietos a Chicó, que encontró en su arquero Rogerio Caicedo la buena respuesta para evitar el gol. Lo que no pudo evitar Caicedo fue el tanto de Dorlan Pabón, de tiro penalti, después de una mano de Eduard Banguero. El atacante definió potente y aunque Caicedo adivinó, la pelota fue más rápida y se transformó en el 1-1.



Nacional se instaló en predios de Rogerio y buscó el segundo gol por todas las vías. El juego por bandas le provocó uno que otro dolor de cabeza a Chicó. A los 37', Candelo lo intentó de media distancia y el arquero respondió bien sacando a un costado.



A los 44', después de un tiro libre que levantó Yerson Candelo desde la izquierda, Nelson Palacio sacó un remate frontar después de un rebote, que golpeó ligeramente en un rival y se fue al fondo. Con la ventaja del 2-1 los verdolagas se fueron al descanso.



La primera llegada del segundo tiempo se dio sobre los 14'. Jarlan Barrera apareció por derecha y remató al arco, pero la pelota terminó estrellándose en la raíz del vertical izquierdo de Caicedo. Después de un par de intentos, Nacional consiguió ampliar la ventaja hasta los 87'. Se dio tras un tiro de esquina que Jarlan jugó en corto y terminó levantando Candelo; doble cabezazo en el área, primero de Zapata, después de Banguero, para poner el 3-1.



Atlético Nacional llegó a 31 puntos y se convirtió en el segundo clasificado a los Cuadrangulares Semifinales, después de lo hecho dos jornadas atrás por Águilas Doradas.