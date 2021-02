Andrés Andrade, motivado por su presente verde: América en la mira

Atlético Nacional está preparado para medirse contra América de Cali, en el duelo más importante por la octava fecha en la Liga colombiana I-2021. Andrés Andrade buscará ser una de las figuras del conjunto verdolaga frente a los vigentes campeones.

“El año pasado fue uno de los mejores de mi carrera, jugando detrás del delantero, ahora tengo un lindo reto de jugar más por izquierda, haciendo recorridos más largos, estoy contento porque se están logrando los resultados. Veo el grupo muy unido y tenemos el objetivo de ser campeones, porque Nacional lo necesita, hace mucho tiempo no lo consigue el equipo y el año pasado quedamos muy dolidos con la eliminación”, indicó el ‘Rifle’ en diálogo con la periodista Sheyla García.



Además, “no recibir gol nos va a dar resultados, debemos tener la cabeza tranquila y la paciencia para poder resolver en el frente de ataque. En sus conocimientos, el ‘profe’ está variando las formaciones para contrarrestar el ataque de los rivales. La línea de tres es muy criticada en Colombia, porque hay muchos extremos rápidos en el fútbol colombiano, pero los jugadores que tenemos, tienen las condiciones ideas para ponerlo en práctica”.



Sobre el comparativo entre lo practicado con Guimarães con respecto a lo que dejó Juan Carlos Osorio, Andrade señaló que “estamos conociendo las ideas del profesor (Alexandre) Guimarães, traíamos ideas diferentes de Juan Carlos (Osorio), seguimos cometiendo errores, pero ganando es más fácil de corregir, estamos en la parte alta y eso nos pone muy tranquilos dentro del grupo”.



En cuanto a los compañeros del frente de ataque y sus funciones, Andrés comentó que “los grupos no son iguales y cada técnico se acostumbra a los jugadores de la plantilla. Yo soy volante ‘10’, pero puedo jugar por izquierda, Jarlan (Barrera) es volante ‘10’, Alex Castro es más un extremo de línea, Neyder (Moreno) es otro extremo por derecha, Vladimir (Hernández) es un extremo que va bien por dentro. El entrenador nos va ubicando dependiendo del rival que enfrentemos, ahora estamos con dos delanteros en buen momento”.



Sobre su posible renovación con Nacional y lo que piensa tanto el técnico Guimarães como él de medirse contra América, Andrade expresó que “se los dije a los directivos y si por mi fuera, firmaría un contrato hasta el 2025. Es más, uno vitalicio que juegue, me retire y dirija. Pero esto es fútbol, de rendimiento y aunque todavía no tengo pensado en retirarme, quiero competir, estar fuerte y cuidarme mucho. Él (Guimarães) lo tiene muy presente y aunque no hablamos del tema, sé que lo quiere ganar. Conmigo también hay mucho morbo, porque al inicio manifesté ser hincha de América, pero como profesionales queremos ganar con Nacional”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8