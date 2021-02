Nacional y América miden fuerzas en clásico del FPC: 10 datos claves

Sin dudas, el partido de la octava fecha en la Liga colombiana I-2021 es el duelo entre Atlético Nacional y América de Cali, dos equipos que históricamente mantienen una rivalidad y el debate junto a Millonarios por saber quién es el equipo más grande de Colombia. A continuación, recopilamos 10 datos claves de este duelo entre verdolagas y escarlatas que se disfrutará este domingo, desde las 8:10 de la noche.

Historial general: Atlético Nacional y América de Cali se ha disputado oficialmente en 265 oportunidades, de las cuales los antioqueños ganaron 94 frente a 93 de los vallecaucanos y 78 empates. Aunque el historial favorece a los verdes, en goles anotados la diferencia es de los diablos rojos, quienes marcaron 344 goles contra 343 de su rival. Un duelo muy reñido. Este partido se ha disputado en Medellín, Cali, Itagüí, Bogotá, Miami (Estados Unidos), Palmira, San Cristóbal (Venezuela), Pereira y Tuluá.



El clásico colombiano según Conmebol: Nacional vs América, fue incluido entre los 10 clásicos más importantes de Suramérica y el que más pasiones genera en nuestro país. Por Copa Libertadores, Nacional y América se han enfrentado en 11 oportunidades, con seis triunfos vallecaucanos, contra cuatro antioqueños y un empate. Mientras que, por Liga, se han visto en 250 oportunidades, con 88 victorias verdolagas, frente a 86 rojas y 76 empates.



Jugadores que anotaron en los Nacional vs América con ambas camisetas: Guillermo La Rosa con siete goles, cinco con Nacional y dos con América, es el máximo artillero que celebró vestido de verde y de rojo. Le siguen Henry Zambrano con seis (tres con Nacional, tres con América), Hernán Darío Herrera y Sergio Santín con cinco cada uno (cuatro con Nacional y uno con América), Víctor Campaz también con cinco, pero de los cuales tres fueron con Nacional y dos con América. Alex Comas, Hernando Piñeros y Juan Urriolabeitia con cuatro goles cada uno (tres con Nacional y uno con América), Héctor Hurtado y Malher Tressor Moreno con tres goles (uno con Nacional y dos con América) y Jorge Olmedo con tres goles también, pero dos fueron con Nacional y uno con América.



Técnicos que dirigieron a Nacional y América de Cali: Francisco Maturana, Hernán Darío Herrera, Bernardo Redín y Alexandre Guimarães, este último el primer extranjero en comandar ambos equipos.



Mayores goleadas: La mayor goleada a favor de Atlético Nacional fue en mayo de 2006, cuando se impuso 6-0 en el Atanasio Girardot. Por parte de América, se dio 9 años antes, en mayo de 1997, pero el marcador fue 4-0 a favor del rojo de Cali.



Dos finales de la Liga: Nacional y América han definido dos finales del fútbol profesional colombiano con un título por bando. La primera fue en la Liga 1999, en el que el equipo antioqueño se impuso 4-2 en penales tras la igualdad a uno en el global.



La segunda fue en el primero de los torneos cortos del fútbol colombiano: primer semestre de 2002. América superó 2-1 a los verdolagas en la ida en casa y volvió a ganar 0-1 en el Atanasio Girardot para obtener su estrella 12.



Irrespeto con los aficionados: Dos veces se ha retirado del campo el América de Cali enfrentando al Atlético Nacional por Liga, curiosamente, en ambas fueron cuando los diablos rojos perdían 1-0, ambas fueron en el estadio Atanasio Girardot y se realizaron en el segundo tiempo.



La primera vez fue el 16 de agosto de 1959 cuando el árbitro anula un gol al américa por falta del arquero local a 15 minutos del final y la segunda fue el 20 de diciembre de 1981, cuando el árbitro pitó penal en contra de América a cinco minutos del final.



Se preden las luces del Atanasio: El primer partido nocturno en el estadio Atanasio Girardot por Liga se jugó el 11 de diciembre de 1958 y se enfrentaron América contra Atlético Nacional, con la curiosidad que América fue local y Nacional visitante. Nacional ganó 2-3.



Sergio Galván, el rey del gol contra América: El argentino anotó cinco goles el 21 de mayo de 2006 en el juego Nacional vs América que terminó 6-0 para el local. No solo es el jugador verdolaga que más tantos le a los escarlatas en un partido, sino que es uno de los dos jugadores de Nacional que han anotado cinco goles en un partido con la camiseta del conjunto antioqueño. El otro es Carlos Gambina.



Hegemonía verde, tras la vuelta del América a primera división: Desde el ascenso de América de Cali en el 2017, se han disputado nueve partidos frente a Nacional, donde los verdolagas ganaron cuatro, América ganó tres y los dos restantes fueron empates.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8