Nacional, a seguir en ascenso futbolístico: recibe a América por Liga

Atlético Nacional recibe este domingo, desde las 8:10 de la noche al América de Cali, por la octava fecha en la Liga colombiana I-2021. Los verdolagas acumulan tres victorias en las últimas cuatro jornadas y en el Atanasio han demostrado ser implacables este año con cuatro triunfos en el mismo número de encuentros disputados.



Al frente tendrán a unos diablos rojos que esperan volver a amargarles la noche, como lo hicieron en los ‘playoffs’ del año pasado en donde los dejaron afuera en los cuartos de final con un contundente 3-0.

En el duelo de fondo, Nacional espera en el Atanasio por América de Cali, quienes no pasan un buen presente, pero son los actuales campeones del certamen y un triunfo como visitante los acomoda en la tabla de posiciones. Jarlan Barrera sabe la importancia de hacer un buen juego para evitar sorpresas. "Es un gran partido, hay mucha motivación para hacer las cosas bien. En lo personal, sé que puedo entregar más, pero vamos por buen camino. Buscamos no sufrir tanto en los partidos y si sufrimos, que el arco se mantenga en cero. Es algo que estamos enfocados".



19 convocados citó Alexandre Guimarães para este encuentro. En cuanto a las novedades, están Neyder Moreno y Tomás Ángel, mientras que el ausente es Déinner Quiñones. Con su pasado en América, el técnico brasileño nacionalizado tico confía en hacer un buen encuentro frente a su ex equipo.



"Estamos satisfechos porque si vemos las estadísticas, estamos entre el primero y segundo lugar entre los equipos que más goles marcados y poco recibimos. Hemos encontrado en el calendario para darles ritmo a los dos delanteros, en la continuidad, tendremos que tomar decisiones. Nosotros hacemos trabajos específicos que buscan acercarse a los conceptos tácticos que queremos y más con el poco tiempo que hay entre partidos", destacó Guimarães.



En cuanto al rival, Jarlan resaltó que "la motivación está de enfrentar a un gran equipo como América, estamos contentos porque vamos a contar con el apoyo de hinchas. Siempre queremos mejorar, ellos cuentan con grandes jugadores y esperamos sacar los tres puntos y brindarles este triunfo a nuestros hinchas".

Datos entre Atlético Nacional y América de Cali



Por Liga, Atlético Nacional y América de Cali se han enfrentado en 250 partidos, de los cuales los verdolagas ganaron 88 contra 86 de los escarlatas y 76 empates cierra esta estadística. En cuanto a los goles anotados, los antioqueños convirtieron 322 frente a 323 de los diablos rojos.



Atlético Nacional ganó sus tres últimos duelos como local en Primera División; es su mejor racha desde agosto de 2019 (también tres victorias). Los antioqueños han marcado el 80 por ciento de sus goles en la Liga I-2021 en la segunda parte (8/10); es el segundo mayor porcentaje en el torneo.



América de Cali no perdió en sus últimas dos visitas a Atlético Nacional en Primera División (un triunfo y un empate); había perdido 10 de los 11 anteriores (un triunfo). Los escarlatas han obtenido seis unidades en la Liga I-2021 (un triunfo, un empate y una derrota); en cada uno de los anteriores tres torneos había conseguido 10 puntos a esta altura (tres victorias, un empate, una derrota en cada uno de ellos). Santiago Moreno ha participado directamente en los cuatro goles de América de Cali en la Liga I-2021: anotó los primeros dos y asistió los siguientes dos.





Alineación probable



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Mosquera, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Bryan Rovira, Baldomero Perlaza, Andrés Andrade, Neyder Moreno, Alex Castro; Jonatan Álvez, Jefferson Duque.



D.T.: Alexandre Guimarães.



Hora: 8:10 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Jorge Guzmán (Norte de Santander).



VAR: John Perdomo (Huila).



T.V.: WIN Sports +.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8