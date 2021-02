Guimarães se pone a prueba con Nacional frente al bicampeón América

El éxito logrado con América de Cali le abrió la puerta a Alexandre Guimarães para asumir en Atlético Nacional. El estratega que continúa construyendo un esquema sólido que le permita ser protagonista en los diferentes torneos donde los verdolagas compitan, se verá las caras contra los escarlatas, un juego que es clásico y que llena de gratos recuerdos al brasileño nacionalizado tico.



"De América, es un equipo que ha variado mucho, algunos conceptos que nosotros usábamos y es un clásico en el que no importa el lugar de la tabla o los puntos. Nosotros debemos aprovechar los buenos momentos para marcar diferencia", comentó el técnico.

En lo personal, Alexandre indicó que "es un partido especial, cuando estuve en América logramos ser campeones, pudimos armar un gran grupo y es un clásico, quizás el más importante en el fútbol colombiano donde tendré la bendición de participar".



El ex escarlata entró en la historia grande del América siendo campeón, consolidando a un grupo en el que se mantienen algunos jugadores, además porque fue quien cortó esa racha de no poderle ganar a Nacional tras su regreso a la primera división, datos que quedarán en el pasado cuando la pelota comience a rodar este domingo, desde las 8:10 de la noche en el estadio Atanasio Girardot.



Para el técnico Guimarães la meta es ser campeón con Nacional y lograr el protagonismo en la Copa Libertadores, dos retos en los que, según él, va bien encaminado. "Nada me preocupa, estamos en la parte alta del torneo y los jugadores están contentos. Hemos evolucionado en los conceptos y lo más importante es que los jugadores los tengan claro. Vamos por buen camino y la autocrítica la hacemos al interior del grupo".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8