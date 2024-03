Nacional quiere buscar su tercer triunfo consecutivo por Liga

Envigado y Atlético Nacional abrirán la jornada sabatina de la fecha 14 de la Liga BetPlay Dimayor. Un compromiso importante para ambos equipos, que siguen en la pelea de ingresar a los ocho que disputarán los cuadrangulares semifinales.

Previo a este compromiso, la cantera de héroes viene de caer 3-1 ante Atlético Bucaramanga en condición de visitante. Mientras que los verdolagas vencieron en compromiso atrasado 2-0 a Jaguares en el Atanasio Girardot.

Envigado



El equipo de Dairon Pérez no ha tenido un buen campeonato, luego que se encuentren decimosextos con 14 puntos, aunque aún tienen chances de clasificar a los cuadrangulares. Sin embargo, la situación en el conjunto naranja no ha sido el mejor, ya que en su último encuentro cayeron ante Bucaramanga. Para esta ocasión, el equipo no podrá contar con Geindry Cuervo, quien salió expulsado en el mencionado encuentro.

POSIBLE ALINEACIÓN DE ENVIGADO



Santiago Parra



Julián Palacios - Santiago Noreña - Andrés Cadavid - Tomás Maya



Daniel Zapata



Luis Díaz - Edison López - William Hurtado - Juan David Cuesta



Bayron Garcés

Atlético Nacional



El conjunto de Pablo Repetto encontró un alivio en esta Liga BetPlay, luego que vencieran 2-0 a Jaguares y sumaran su segundo triunfo consecutivo después de varias jornadas sin sumar de tres puntos. Actualmente el cuadro antioqueño se encuentra a puertas de ingresar a los ocho, luego que se encuentren undécimos con 16 puntos. Para esta ocasión el verde paisa no podrá contar con Óscar Perea, después que saliera expulsado en el último compromiso.

POSIBLE ALINEACIÓN DE ATLÉTICO NACIONAL



Harlen Castillo



Joan Castro - Juan José Arias - Felipe Aguirre - Álvaro Angulo



Robert Mejía - Agustín Álvarez



Édier Ocampo - Pablo Cepellini - Daniel Mantilla



Erick Ramírez

Esta es la información que debe saber sobre este compromiso.

Liga BetPlay Dimayor - Fecha 14



Partido: Envigado vs. Atlético Nacional

Fecha: sábado 30 de marzo

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Transmisión: Win Sports +

Web: Futbolred.com