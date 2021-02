Nacional logró su primer triunfo como visitante: claves en Manizales

Atlético Nacional consiguió su primer triunfo fuera del Atanasio en este 2021. Los verdolagas recuperaron el terreno que habían perdido de la fecha libre y ahora se ubican en la parte alta de la tabla en la Liga I-2021. A continuación, las claves de este éxito verdolaga.

Arco en cero: Frente a Once Caldas, Nacional consiguió su tercer partido consecutivo con el arco en cero, algo que no ocurría desde abril de 2019, cuando se impuso 1-0 con Alianza Petrolera, igualó 0-0 con Junior y goleó a Patriotas Boyacá por 4-0. Además, Aldair Quintana en 24 partidos custodiando el pórtico verde, sacó en ocho ocasiones su arco invicto.



Cohesión defensiva: Aunque es arriesgada la línea de tres defensiva, Emmanuel Olivera siendo líbero, acompañado de Danovis Banguero y Yerson Mosquera, constituyen en una sociedad que con el pasar de los partidos se está consolidando y eso se evidencia con los buenos resultados. De una buena zaga, constituyen la base de un equipo confiable.



Paternidad sobre Once Caldas: A los antioqueños le sienta bien enfrentar a Once Caldas, de los últimos 10 partidos entre estos equipos, los verdolagas ganaron siete, de los cuales cinco fueron por 1-0, un empate y dos derrotas. Con 10 goles a favor y cinco en contra. Jugando en Manizales, los antioqueños ganaron cuatro de los últimos seis partidos. Con la última victoria, Nacional llegó a la 100 sobre Once Caldas, de las cuales 94 son por Liga y seis en Copa Colombia, incluyendo el título de 2018.



Jefferson Duque goleador: El capitán de Atlético Nacional anotó su cuarto gol en el campeonato y se puso en lo más alto de la tabla de artilleros. Este fue el gol 61 de Duque en 140 partidos disputados con los antioqueños. La fiera aparece en el momento oportuno para sacar ventaja y mandar la pelota al fondo de la red contraria.



Mayor posesión: Con el 60 por ciento, Nacional terminó dominando un partido que por momentos se le hizo complicado. Realizó dos remates a puerta (uno terminó en gol), tuvo seis tiros de esquina, mandó una pelota al poste, elaboró 12 centros al área, hizo 506 pases, de los cuales completó 414.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8