Nacional, una final loca contra Pereira: reviva el título verdolaga

Llegó la hora de la definición entre Atlético Nacional y el Deportivo Pereira que buscan el primer título del 2023. Paulo Autuori necesita cambiarle la idea a los hinchas del cuadro verdolaga, y ganar este trofeo, su tercero en la historia y el número 32 a lo largo de su laureada experiencia deportiva en el Fútbol Profesional Colombiano. Por su parte, el Deportivo Pereira, actual campeón de la Liga BetPlay tampoco arrancó de la mejor manera el año y espera pasar la página para regresar a los triunfos. Este sería su segundo título en la máxima categoría.



La historia para Atlético Nacional es más sencilla. Tienen que conseguir un empate o una victoria para sellar la obtención del trofeo de la Superliga. Pero al Deportivo Pereira como visitante, solo le sirve ganar.

Siga el partido en vivo acá:

90+7' Terminó el partido, Atlético Nacional campeón de la Superliga.



90+6' Infracción de Juan Pablo Zuluaga a Danovis Banguero. Hay cambio lleno de aplausos en el Atanasio Girardot. Sale Dorlan Pabón y entra Brahian Palacios.



90+5' Nueva salvada con seguridad de Kevin Mier tras un cabezazo suave a sus manos.



90+4' No pudo meterse al área Kevin Aladesanmi por un rechace de la zaga de Atlético Nacional. El balón le queda a Kevin Mier con facilidad.



90+2' Gran remate de Johan Bocanegra desde muy lejos que pasa ligeramente desviado.



90+1' Llega Arley Rodríguez a rematar de cabeza apenas desviado.



90' Adicionaron siete minutos.



87' ¡Gooooooooool de Atlético Nacional! Tremendo disparo de Dorlan Pabón para poner el cuarto y quedarse con el título. Atlético Nacional 4-3 Deportivo Pereira.



86' En medio del revuelo del penalti, fueron amonestados Jhonny Vásquez, Carlos Ramírez y Arley Rodríguez. También entraron Kevin Aladesanmi y Larry Angulo por Maicol Medina y Diego Hernández.



83' ¡Goooooooooooool de Atlético Nacional! De penalti, convierte Dorlan Pabón eligiendo el palo contrario a Aldair Quintana. Atlético Nacional 3-3 Deportivo Pereira.



83' Va Dorlan Pabón al cobro para Atlético Nacional. De frente a Aldair Quintana.



82' Todavía no se reanuda el juego. Bismarks Santiago amonesta a Aldair Quintana.



79' Se revisa una jugada. Dura patada de Aldair Quintana a Jhon Duque en el área que es señalada como pena máxima.



76' Infracción de Cristian Zapata a Ángelo Rodríguez en la banda.



74' Cambio en el Pereira, sale Yesus Cabrera y entra Jimer Fory.



73' Nueva tarjeta amarilla para Andrés Felipe Román por una infracción a Arley Rodríguez.



71' Remate de Dorlan Pabón que se pierde por encima. Gran jugada de Tomás Ángel que inició la oportunidad.



69' ¡Goooooooooool de Atlético Nacional! Tomás Ángel saca un tremendo riflazo para poner otro descuento. Atlético Nacional 2-3 Deportivo Pereira.



68' Dura infracción en un choque a Jhon Duque. No pierde tiempo Nacional.



67' Sale Eber Moreno y entra Johan Bocanegra. Primer cambio en el Pereira.



Nacional peca en defensa. En el segundo tanto, no hubo respuesta defensiva, ahora, el despeje fue al medio y Ángelo aparece con el gol.



65' Nacional desconcertado y con respuesta que poco dura en el marcador. La intensidad sigue siendo verde, pero el marcador favorece al Pereira.



62' ¡Goooooooooool del Deportivo Pereira! Arley Rodríguez aprovecha un centro y un despeje para definir de volea al fondo. Atlético Nacional 1-3 Deportivo Pereira.



61' Nuevo cambio en Atlético Nacional. Sale Yéiler Góez y entra Jhon Duque.



60' ¡Goooooooool de Atlético Nacional! Gran jugada de Jader Gentil que desborda, centra raso para Tomás Ángel que controla y remata al fondo. Atlético Nacional 1-2 Deportivo Pereira.



57' Buena intención de Jader Gentil para Jefferson Duque, pero antes, Aldair Quintana se queda con la pelota.



57' Centro de Jader Gentil que despeja Aldair Quintana.



55' Duro choque que queda mal librado Eber Moreno con Sergio Mosquera. Bismarks Santiago da continuidad y molesta al Deportivo Pereira.



53' Tiro de esquina para Atlético Nacional que fuerza. En el cobro de Dorlan Pabón no pasa nada con despejes del Pereira.



51' La tónica del partido es la misma. El balón es de Nacional, pero la zaga defensiva del Pereira despeja cualquier intento de gol del local.



48' Domina Atlético Nacional, pero sigue sin acercarse al arco de Aldair Quintana. Un centro defectuoso se pierde por el fondo.



Cambios en Nacional, salen Jarlan Barrera y Sergio Mosquera, ingresan Jader Gentil y Nelson Palacio.



45' Empieza el segundo tiempo. Atlético Nacional 0-2 Deportivo Pereira (1-2 global).





45+3' ¡Se salva Atlético Nacional! Con un tiro libre de Yesus Cabrera que despeja Kevin Mier y el rebote no logra ser capitalizado por Ángelo Rodríguez.



45+1' Gran partido de Yesus Cabrera que genera una infracción al borde del área. Muy cerca a la raya del penalti.



45' Mejores sensaciones en Nacional con Tomás Ángel que define por arriba del larguero. Bismarks Santiago añade tres minutos más.



44' Otra infracción de Maicol Medina, esta vez contra Jarlan Barrera.



43' El costado izquierdo le pesa a Atlético Nacional. Muy alejado de las acciones Danovis Banguero y a Sergio Mosquera le toca redoblar esfuerzos. Pase largo a Ángelo Rodríguez que no llega a controlar.



42' Se salva Pereira con un control largo de Tomás Ángel que no logra capitalizar y la defensa rechaza.



41' Infracción de Maicol Medina a Danovis Banguero en la medular.



39' Primera acción de riesgo de Nacional que salva Aldair Quintana con mucha seguridad.



37' Va a arriesgar Atlético Nacional con el primer cambio del partido. Sale Cristian Castro y entra un delantero, Tomás Ángel.



34' ¡Gooooooooool del Deportivo Pereira! Juan Pablo Zuluaga aprovecha un balón suelto en el área y la empuja sin marca. Gran jugada y error de Sergio Mosquera que cuesta el gol.



33' Remate de Jarlan Barrera que se va apenas desviado por un costado.



31' Tarjeta amarilla, la primera para el Pereira. Ángelo Rodríguez ve la cartulina por infracción contra Yéiler Góez.



29' Segunda tarjeta amarilla para Atlético Nacional. Sergio Mosquera por dura infracción a Arley Rodríguez que sale del campo por el golpe.



27' Primeros cambios tácticos de Nacional. Cristian Castro pasa a la zaga defensiva derecha y Sergio Mosquera a la izquierda. Luce desconectado el mediocampo también con pases errados de Jhon Solís.



24' ¡Se salva Atlético Nacional! Tiro libre de costado de Yesus Cabrera buscando el arco rival y Kevin Mier despeja cuando buscaba el ángulo.



23' Se interrumpe el juego con Ángelo Rodríguez en el suelo por pisotón de Sergio Mosquera. La pelota no estaba en juego y no se revisa en el VAR.



21' Nacional no se encuentra en la cancha, deja bastantes dudas en el terreno de juego y espera al factor de larga distancia con Dorlan Pabón como el protagonista. Remate lejano sin dirección al arco.



19' Cobra tiro de esquina el Deportivo Pereira que sigue buscando el segundo. Asegura Kevin Mier con dudas una oportunidad pereirana.



18' Gran cierre de Geisson Perea para no dejarle espacio a Jefferson Duque en el área. Todo termina en saque de meta.



16' Primera tarjeta amarilla en el partido. Dorlan Pabón queda enganchado en un forcejeo con Geisson Perea y por protestar una decisión es amonestado.



15' Dura infracción en la medular de Geisson Perea a Dorlan Pabón. Bismarks Santiago corta el juego cuando había una chance más que clara para contragolpear de Nacional.



13' Geisson Perea se suelta y llega al área para buscar el centro pasado de Ángelo Rodríguez que se va muy lejano y no logra cabecearlo.



12' ¡Dorlan Pabón y Aldair Quintana con suspenso! Gran remate de Pabón que ataja al córner el guardameta.



11' Infracción de Danovis Banguero a Arley Rodríguez.



6' ¡Goooooooooool del Deportivo Pereira! Juan Pablo Zuluaga cierra una acción colectiva que Ángelo Rodríguez aguanta la pelota y toca para que el lateral defina al fondo. Atlético Nacional 0-1 Deportivo Pereira.



5' No le dura mucho la posesión a Nacional por la buena presión de Pereira. No hay un claro dominador tampoco.



3' Incursión del Deportivo Pereira que termina en un tiro de esquina. Nacional sale de contragolpe y la zaga rechaza al córner tras centro de Dorlan Pabón.



2' Primera infracción del partido. Ángelo Rodríguez empuja a Danovis Banguero en la banda izquierda.



1' La primera posesión para el Pereira fue con un pelotazo en busca de Arley Rodríguez que no llega al balón.



0' Empieza el partido en el Atanasio Girardot.



Todo está listo para iniciar el compromiso. Nacional tiene que cambiar el chip con Paulo Autuori bajo la mirada de una afición caliente con la necesidad y la exigencia a la institución de conseguir títulos.



Salen los jugadores al terreno de juego. Se preparan para los actos protocolarios.



Atlético Nacional busca su tercera Superliga y su título número 32 en toda su historia. Mientras tanto, el Deportivo Pereira quiere su segundo título después del conseguido en la Liga BetPlay 2022-II.



El cuadro antioqueño aseguró el resultado por la mínima diferencia gracias a un gol de Andrés Felipe Román. Por su parte, los pereiranos necesitan sí o sí ganar como sea para celebrar el título.



Atlético Nacional y Deportivo Pereira juegan el segundo partido de la Superliga BetPlay en busca del primer título del 2023.

Alineaciones:

El dibujo de Atlético Nacional es similar al que presentó Paulo Autuori en Pereira con tres centrales sin la posibilidad de contar con Juan Felipe Aguirre y Cristian Castro reemplazándolo. Adelante estará Dorlan Pabón acompañado de Jefferson Duque, y con el apoyo de los extremos que tendrán que ayudar en marca también como lo son Danovis Banguero y Andrés Felipe Román.



Pereira cambia su esquema con tres defensores centrales con la inclusión de Geisson Perea, confianza plena en Yesús Cabrera que vuelve a ser inicialista y adelante la pareja de los hermanos Arley y Ángelo Rodríguez que son las amenazas de ataque con dos hombres abiertos por las bandas como Juan Pablo Zuluaga y Eber Moreno.