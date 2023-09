Atención: Mintrabajo inicia proceso sancionatorio contra Dimayor y FCF

En un hecho inesperado, que pone contra las cuerdas a los directivos del fútbol colombiano, el Ministerio de Trabajo de Colombia anunció el inicio de un proceso sancionatorio contra la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

¿La razón? Básicamente, la negativa recurrente a sentarse a negociar con el sindicato de futbolistas Acolfutpro un pliego de peticiones que mejore las condiciones laborales de los jugadores.



Así lo confirmó el Ministerio en un Auto con fecha del 4 de septiembre de 2023, que se ha hecho público este lunes: "existe merito para iniciar procedimiento administrativo sancionatorio a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FUTBOL “FCF” y la DIVISIÓN MAYOR DEL FUTBOL COLOMBIANO “DIMAYOR” por la presunta vulneración del artículo 433 del C.S.T., por la negativa a negociar el pliego de peticiones presentado por la ASOCIACION COLOMBIANA DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES ACOLFUTPRO".



El Ministerio considera que se está vulnerando el artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo y afirma que la propia Corte Constitucional garantiza "todas las formas de negociación entre trabajadores y patronos entabladas con el propósito de regular las condiciones de trabajo", lo cual no se ha cumplido, a pesar de la gestión de Acolfutpro desde el 2019.



El argumento de los directivos de Dimayor y al FCF siempre fue que ellos no obran como patrones de los futbolistas sino que ese rol lo ejercen los clubes, por lo cual nunca se consideró el interlocutor para esas negociaciones. Sin embargo, el Ministerio tiene otra perspectiva: "Para este despacho está claro que el empleador directo de los futbolistas no es la FEDERACION COLOMBIANA DE FUTBOL y a la DIVISIÓN MAYOR DEL FUTBOL COLOMBIANO, y que estos no son los que firman la relación contractual, no son los que pagan los salarios, ni cancelan la seguridad social. Sin embargo, estos sí tienen incidencia en ciertas relaciones jurídicas, que pueden ser sujeto de negoción con la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES — ACOLFUTPRO, por esta razón tienen la obligación de iniciar las negociaciones", se lee en el Auto.



La ministra Gloria Inés Ramírez explicó que se han hecho todas las gestiones antes de llegar a este proceso sancionatorio: “El Gobierno del Cambio tiene interés de promover el diálogo social en todas las instancias, por ello hemos querido durante todo nuestro año de gobierno que se llegue a una amigable salida al diferendo sin que haya sido posible, por la posición que sostiene la parte empleadora. Nosotros hemos sostenido la necesidad de que se respeten los convenios internacionales que hacen parte de nuestra legislación y por eso no permitiremos que se vulneren”, indicó.



¿Qué puede pasar ahora? Será tarea de los abogados encontrar respuestas pronto a la petición de los futbolistas, que ya intentaron incluso ir a paro, lo que al final no prosperó.