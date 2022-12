¿Qué dicen en Millonarios y Santa Fe? Molestia por decisión del IDRD

Millonarios y Santa Fe pasaron el 2022 en medio del buen juego, dificultades y muy cerca de disputar las finales de Liga. Sin embargo, hubo un factor que determinó, en muchos casos, el destino de ambos. El estado de la cancha en Bogotá no fue el mejor durante el segundo semestre en especial.



El fuerte invierno que azotó al país hasta noviembre, hizo trabajar el drenaje del campo de El Campín, que pese a ser eficiente y considerado uno de los mejores del país, no aguantó y se vio fuertemente afectado.



No solo fueron las lluvias. Durante el 2022 se presentaron una buena cantidad de artistas, haciendo uso del gramado del escenario, postergando varios compromisos de ambos clubes. Además, durante algunos de estos eventos, los implementos usados para proteger la gramilla, al parecer, no fueron los mejores en su uso.



Todo quedó en evidencia con el pasar de los compromisos, donde al final del semestre, se vio que el gramado estaba visiblemente afectado. El IDRD anunció en horas de la mañana que la cancha se someterá a un tratamiento especial, para tenerla lista en el 2023, donde Bogotá será sede de la fase final del Sudamericano Sub 20 masculino.



Sin embargo, también se confirmó que en gran parte de febrero no podrán hacer uso del campo, sumándole que para inicios de marzo ya hay un concierto programado. De acuerdo a información de Julián Capera, la postura de los clubes es de inconformidad “Mucha molestia en los equipos bogotanos por la determinación del IDRD sobre el estadio El Campín que los obliga a jugar en otro escenario en los primeros meses del año. El instituto no informó oportunamente sobre el periodo de cierre del estadio”.