Dolor de cabeza para Gamero: ¿hay reemplazo para Uribe en Millonarios?

No fue una buena noche para Millonarios en El Campín. El conjunto embajador cayó derrotado por 1-2 ante Atlético Nacional y, como si fuera poco, perdió a uno de sus referentes del plantel: Fernando Uribe. El delantero, quien lleva 6 tantos en el campeonato, abandonó el terreno de juego en el minuto 13, luego de sufrir un desgarro muscular en su pierna izquierda.

"Lesión muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda. Se le realizarán exámenes de diagnóstico para determinar el grado e incapacidad", informó el club en un comunicado.

​

Según se conoció, Uribe tendrá un periodo recuperación de 20 días, lo cual lo dejará por fuera de cuatro compromisos (Águilas Doradas, Atlético Bucaramanga, América de Cali y Deportes Tolima). Ahora, el reto está para Alberto Gamero de cara a los partidos que se vienen, sin su goleador, Millonarios pierde mucho en ataque, por ende, los azules deberán ajustar su nomina, teniendo en cuenta que el equipo es sexto en la clasificación y sigue en la lucha por meterse entre los ocho.



Cristian Arango como centrodelantero: La dupla de delanteros Arango-Uribe tiene el mejor registro de goles en lo que va de la Liga. Entre los dos acumulan un total de 12 tantos, siendo así un ataque con alto porcentaje de efectividad.



Con la baja de Uribe, el 'Chicho' pasó a ser el '9' de área contra Nacional, dejando a un lado su labor de mediapunta para ser el referente de ataque; David Mackalister Silva dejó la banda izquierda para adelantarse unos metros y ser la compañía de Arango. Esta formula se podría repetir en los próximos partidos, la inclusión de un volante por izquierda sería la primera opción para Gamero: Daniel Ruiz o Édgar Guerra son los más opcionados.



Suplentes: Pese a tener una gran dupla de artilleros, Millonarios no cuenta con un tercer delantero que cumpla con la función que Arango o Uribe hacen en la cancha. Diego Abadía, Ricardo Márquez y Jader Valencia son los reemplazantes naturales, sin embargo, ninguno de los tres ha cumplido en la campaña. Valencia es quien ha tenido más minutos, pero no ha anotado, Abadía tuvo un par de presentaciones pero tampoco influyó; mientras que Márquez no ha contado con suerte y sigue recuperándose de una grave lesión.

Evidentemente, Millonarios no tiene un reemplazo natural para Fernando Uribe, los delanteros que pueden acompañar al 'Chicho' no dan garantías, por lo que, la inclusión de un volante (izquierdo o de creación) sería la mejor opción para los embajadores. Otro dolor de cabeza para Gamero. Lo sufre Millonarios.