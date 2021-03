Millonarios y el 'sinsabor' frente a Nacional: análisis de la derrota

Millonarios se fue con las manos vacías del estadio El Campín, luego de caer ante Atlético Nacional por 1-2, en un partido que tenía asegurado con el 1-0 a favor en el minuto 80, pero que terminó perdiendo en los últimos segundos, gracias a los tantos de Baldomero Perlaza (84') y Vladimir Hernández (90+3).

Después de un primer tiempo flojo en materia ofensiva para ambas escuadras, el azul de la capital del país salió con una mejor idea para los 45 minutos restantes. El ingreso de Émerson Rodríguez le dio mayor velocidad en ataque al equipo de Gamero, pero, tras conseguir la ventaja, las fragilidades defensivas y las polémicas decisiones arbitrales le terminaron quitando los tres puntos a los albiazules. En FUTBOLRED analizamos los factores que influyeron en la derrota de Millonarios.



Cierre de partido: Luego de ir arriba en el marcador con el gol de Cristian Arango, Millonarios no supo cerrar el partido y terminó dándole el balón a Nacional, en un partido que tuvo controlado hasta el minuto 80 y que dejó ir en los minutos finales.



Los dirigidos por Gamero pecaron en el momento más crítico del encuentro, pues le dieron el esférico a los verdolagas, cuya efectividad es su mayor arma y en dos oportunidades voltearon el marcador, los espacios entre líneas y fragilidad en la marca le facilitó el trabajo a los verdes en el final del juego.



Errores defensivos: Los dos goles de Atlético Nacional llagaron por la misma vía: las laterales. El primero, un centro desde costado derecho por parte de Yerson Candelo, mientras que el segundo fue por el sector izquierdo gracias a Danovis Banguero.



Evidentemente, la pasividad en la marca de los hombres encargados de los costados en Millonarios, le permitieron a Nacional no solo empatar el encuentro sino llevarse el resultado. La débil marca y la falta de un relevo en el retroceso, fue clave para que los verdolagas explotaran sus bandas en el tramo final y de esta manera conseguir la victoria.



Decisiones arbitrales: El tanto que le dio los tres puntos a Nacional estuvo envuelto en una polémica arbitral, luego de que Vladimir Hernández, aparentemente, se encontrara adelantado al momento de recibir la asistencia de Banguero para el segundo gol. Carlos Betancur, juez de la contienda, dio como válida la anotación sin ni siquiera revisar la jugada, que si bien es milimétrica, pudo haber tenido otra interpretación.



Tabla de posiciones: Millonarios disputó un juego clave en la tabla de posiciones, se enfrentó a un rival directo en la clasificación al grupo de los ocho y no pudo sacar ventaja. Con el 1-2 a favor de Nacional, el embajador quedó sexto con 22 puntos y un partido menos, mientras que Nacional asumió el liderato de la Liga con 24 unidades y un juego menos.