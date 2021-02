Con Guarín y Uribe, Millonarios buscará su segunda victoria en la Liga

Millonarios sueña con ser protagonista de la Liga BetPlay 2021-I y, para eso, está obligado a ganarle a Once Caldas en la tercera fecha del campeonato.

Luego de la victoria por 1-0 contra Envigado, el embajador tuvo varios días de descanso tras el partido aplazado contra Boyacá Chicó, para de esta manera preparar el duelo frente al equipo blanco de Manizales, el cual se llevará a cabo en el estadio Héctor 'Zipa' González del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca.



Alberto Gamero, con la plantilla completa, confía en el trabajo físico de la semana y, por eso, convocó a Fernando Uribe y a Fredy Guarín para el partido de este lunes 1 de febrero.



El estratega samario sabe que será un partido muy físico, teniendo en cuenta nómina joven de Once Caldas. Seguramente, Guarín no será titular y vuelva a sumar minutos como en la primera fecha, mientras que las probabilidades para que Uribe esté desde el comienzo, son bastante altas.



"Guarín no está en el cien por ciento y tenemos que darle minutos, que entre y esté tranquilo. No lo voy a poner en una posición de ida y vuelta. A medida que va tomando ritmo, el va tomando su posición. A él le gusta jugar como mediocentro o de interior".



Y añadió: "A Fernando Uribe lo conozco, para esta estructura, me parece que es bueno porque le gusta estar entre los centrales y le gusta el área. Nos va ayudar a nosotros y a los muchachos a que crezcan", precisó el entrenador en rueda de prensa.



Con la lista de 18 jugadores convocados, la gran ausencia para el duelo es Harrison Mojica, volante que llegó al equipo albiazul en el reciente mercado de transferencias. Además, la preocupación para el partido, pasa por el estado de Emerson Rodríguez, pues, a mitad de semana, se conoció que el juvenil presentó molestias físicas y lo más seguro es que esté en el banco de suplentes.



Por otra parte, Once Caldas, dirigido por Eduardo Lara, necesita dar el golpe para salir de la crisis de malos resultados. En la Liga sigue sin ganar, después del empate con Tolima en la primera fecha y la derrota contra Junior en la segunda jornada.



Millonarios vs Once Caldas



Millonarios: Moreno; Román, Matías, Vargas, Perlaza; Vega, Pereira; Mackalister, Arango, Rengifo; Uribe.



Día: lunes 1 de febrero.

Hora: 2:00 p.m.

​T.V.: Win Sports +