Millonarios no gusta: ganó por poco y dejó ver sus dos caras en ataque

Millonarios venció a Once Caldas en el estadio El Campín y pudo obtener 3 puntos importantes para la confianza del equipo. En cada partido, parece que el 'Embajador' no termina de encontrar el ritmo que lo llevó a ser campeón el semestre pasado.



Frente al cuadro de Manizales quedó en evidencia uno de los grandes problemas en lo que va del semestre y es la carencia de variantes ofensivas. En el inicio del partido, los extremos fueron Daniel Cataño y Daniel Ruiz. Ambos jugadores juegan con perfil cambiado y siempre buscan acomodar el balón para su pierna hábil, por lo que se vuelven predecibles para los defensores.



Además, al ser futbolistas de creación, no tienen como mayor atributo llegar hasta la línea del fondo o correr a las espaldas de los laterales para buscar centros al área.



Alberto Gamero siempre encuentra soluciones y con extremos naturales en las bandas, Millonarios mostró otra cara en ataque. Luis Paredes ingresó tras el descanso y probó de media distancia en una de sus primeras intervenciones. Además, el juvenil aportó velocidad, desparpajo y gambeta. También ingresó Jáder Valencia, que es delantero de área pero se ha reconvertido y, al igual que el caso anterior, también generó problemas por el costado.



La victoria sobre Once Caldas debe ser una prueba más de que no solo con la tenencia se dominan los partidos. Los dos volantes son muy buenos y generan peligro cuando van hacia adentro, pero la velocidad de los extremos es necesaria.



En los últimos años, los jugadores que más se han destacado son los extremos veloces, potentes y con gol. Paredes, Beckham Castro y Valencia pueden ser la solución más pronta para que Millonarios vuelva a tener pólvora en ataque. Además su ingreso también libera a los jugadores de creación y así quedó demostrado en el gol de Cataño, que se movió con libertad para llegar a área y no tiene que ser necesariamente quién asiste desde un costado.