Titulares de Millonarios y Nacional en gran final: Autuori da sorpresa

Alberto Gamero y Paulo Autuori eligieron a sus titulares para la final de vuelta en Liga BetPlay I-2023. A partir de las 7:00 pm empezará a rodar la pelota en El Campín para definir al campeón del primer semestre. ¿Azules o verdes? Todo está dispuesto para una final inédita que quedará en la historia del FPC.



Aunque Millonarios todavía no oficializa su nómina, la transmisión de Win Sports anunció los once de Gamero: Montero; Perlaza, Llinás, Arias, Bertel; Vega, Giraldo; Cataño, Silva, Cortés; Leo Castro. Los jugadores que regresaron de Selección Colombia (Montero y Cortés), son las únicas novedades en el once inicialista.

Nóminas titulares en Millonarios vs Atlético Nacional para la final vuelta de Liga I-2023:

¡Vamos todos unidos! 💙⚽️🔥 ¡VAMOS MILLONARIOS!@ClubBODYTECH presenta nuestra nómina para la Gran Final. pic.twitter.com/qRQYRYqrKC — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 24, 2023