Bogotá se viste de azul: impresionante acompañamiento a la gran final

Quedan pocas horas para la gran final de la Liga BetPlay, entre Millonarios y Nacional. Bogotá amaneció de fiesta, los hinchas de ambas escuadras, a su modo, iniciaron la previa, para apoyar a sus equipos.



El local será Millonarios y la fiesta no se queda atrás, desde Yomasa, hasta San José de Bavaria y de La Candelaria a Fontibón, no hay rincón que no se haya teñido de color azul.

Y ni hablar de los predios cercanos al estadio El Campín, porque desde la mañana los aficionados azules se agolparon en el estadio, para el ingreso que fue habilitado hasta las 4 p.m.



Caras pintadas, banderas, trompetas y bengalas, todo preparado para que los aficionados de Millonarios recibieran al equipo, antes de su llegada a El Campín.