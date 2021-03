Millonarios se juega una final: así se palpita el clásico vs Nacional

El Nemesio Camacho 'El Campín' recibirá este domingo el partido más atractivo de la fecha 13 en la liga colombiana. Se trata del clásico entre Millonarios y Atlético Nacional, los dos más ganadores en el rentado local. Millonarios convocó a la "pesada", con el regreso de Juan Moreno y Fredy Guarín, para esta disputa que Cristian 'Chicho' Arango considera una final.

Millonarios llega con aire en la camiseta y no es para menos. Está instalado en zona de clasificación con 22 puntos (cuarta casilla) y una mejor posición frente a los verdes. Vienen en alza y suman tres victorias consecutivas, todas de visita: Chicó (0-1), Alianza Petrolera (0-2) y Patriotas (0-2). La última vez que jugaron en 'El Campín' cayeron frente a Jaguares, pero eso ya es periódico de ayer para los azules.



En su patio, el equipo de Alberto Gamero ha sumado importantes victorias este 2021: Pereira (3-2) y Pasto (3-1), y este domingo cuando jueguen su cuarto partido en el 'coloso de la 57', esperan conquistar su octava victoria, para treparse en la tabla.



Novedades en la convocatoria



El conjunto embajador llega al clásico con buenas noticias. Juan Moreno y Fredy Guarín, quienes habían estado ausentes en los últimos choques, regresan para este partido. El otro que regresa es David Macalister Silva. Gamero solicitó a 20 jugadores para este domingo; el único que salió de la convocatoria, en relación a la nómina que viajó a Tunja es el portero Camilo Romero.



De esta manera, los convocados son los arqueros Juan Moreno y Christian Vargas. La defensa está conformada por Bréiner Paz, Juan Pablo Vargas, Elvis Perlaza, Andrés Llinás y Ómar Bertel. Para el medio campo aparecen Daniel Ruiz, Juan Camilo García, Juan Carlos Pereira, Stiven Vega, Hárrison Mojica, Klíver Moreno, David M. Silva y Fredy Guarín. Los delanteros son Édgar Guerra, Cristian Arango, Jáder Valencia, Fernando Uribe y Émerson Rodríguez.



Millonarios calentó la previa con cinco golazos

¡Clásico de GOLAZOS! ⚽️🔥💙 ¿Cuál es tu gol favorito frente a Nacional? pic.twitter.com/sxQCNb9mcO — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 20, 2021

'Chicho' Arango se refirió al partido



"Estos partidos me gustan, los vivo desde una semana antes. Estoy muy enfocado y con mucha hambre de salir a hacer las cosas bien. Antes que anotar, queremos ganar. La clave será afrontarlo como una final, los dos estamos peleando por un puesto en la parte alta de la tabla. Este es un lindo espectáculo y esperamos que así sea, con un buen fútbol. Hay ansiedad y picardía para afrontar estos partidos, ahí es cuando uno más sale a guerrear".



"Tenemos que proponer y no solamente dependemos de los delanteros, sino también de los extremos y los laterales. Estamos trabajando para llegar al arco contrario y hay muy buena actitud para este domingo. Me estoy preparando al máximo y vengo en un buen momento, aquí es cuando más incentivo hay para seguir mejorando. Debemos tener la tranquilidad para crear nuestra opciones, sin perder la identidad. Uribe y yo tenemos 11 goles en conjunto, y le apuntamos a esa unión".



"La unión y la confianza nos permite como delanteros estar en el frente de ataque y tomar las decisiones; las estadísticas son buenas y espero seguir por esa senda. Si el equipo gana yo soy feliz. En los últimos partidos (Fernando) Uribe ha hecho goles, he estado más en la elaboración. Si a él le va bien, al equipo le va bien".



Datos a tener en cuenta



La última vez que Millonarios y Nacional jugaron en 'El Campín', el equipo azul goleó (3-0) el 31 de octubre de 2020, por la fecha 17 del campeonato. Las anotaciones fueron de Emerson Rodríguez, Ayron del Valle y Cristian Arango.



En 2018 y 2019, del duelo entre azules y verdes no resultó ningún ganador. Los dos partidos de 2018 y los dos de 2019 terminaron igualados a un gol.



La última vez que Millonarios perdió en su casa frente a Nacional fue en la fecha 12 de la Liga 2017-I. Ese día marcó Aldo Leao Ramírez el único gol del partido, a los 88 minutos.



Millonarios vs Nacional

Fecha 13 - Liga Betplay 2021-I

Día: Domingo, 21 de marzo

Hora: 8:00 pm

Estadio: Nemesio Camacho El Campín

Árbitro: Carlos Betancur

Transmite: Win +