¡Millonarios es finalista de la Liga! Fernando Uribe catapultó al azul

Llegó el día decisivo de la primera semifinal. Millonarios y Junior midieron fuerzas en El Campín de Bogotá, después del 3-2 rojiblanco conseguido en Barranquilla. Duelo sumamente vibrante.

Apenas al minuto de juego, el árbitro central sancionó pena máxima en favor de Millonarios. Tras un tiro de esquina, Cristian Arango intentó rematar de espaldas y el balón impactó la mano de Willer Ditta. Nada que recriminar. Fernando Uribe se hizo cargo del cobro y no perdonó.



Inicio soñado para los capitalinos que con el tanto igualaban la serie, global de 3-3. Con ello, todo se definía en los lanzamientos desde el punto penal.



Pero la cosa no paró ahí. A los 12 minutos, Omar Bertel levantó un centro excelso desde zona izquierda y Uribe, de volea, marcó su doblete. Imperioso inicio del conjunto embajador que antes del cuarto de hora se ponía por encima en el global (4-3).



La primera gran polémica llegó casi a los 20’ de juego. Carmelo Valencia corrió al espacio, tras un pase profundo, y fue agarrado por Breiner Paz. En primera instancia, el juez Jorge Tabares amonestó al zaguero central, pero desde el VAR, dirigido por Fernando Acuña, le pidieron revisar la jugada. Finalmente, y para sorpresa de muchos, la decisión fue sacarle roja directa al jugador albiazul.



Minutos después, otra polémica. Didier Moreno y Emerson Rodríguez chocaron fuertemente. Nuevamente la decisión fue amonestar al hombre de Milonarios, desde el VAR revisaron la acción, pero finalmente no pasó a mayores.



Con la baja de Paz, Alberto Gamero movió el banco. Sin centrales, la única opción era retrasar a Stiven Vega, posición que conoce desde categorías menores, sacrificar a Daniel Ruíz y darle ingreso a Juan Camilo García. Con ello, el eje de la mitad quedaba conformado por el volante bogotano y David Mackalister Silva.



Evidentemente los ataques visitantes crecieron, la iniciativa era del Junior. Buscaron ampliar el juego por las bandas con Fabián Sambueza y Fredy Hinestroza, pero les faltó el puntazo final en el último tercio. Incluso se buscó aprovechar la velocidad de Carmelo.



Al 38’ llegó la primera clara del cuadro barranquillero. Hinestroza soltó un fortísimo remate de media distancia que Christian Vargas evacuó con lo justo. En adelante, aproximaciones sin peligro alguno.



En tiempo añadido, una nueva polémica. Ditta, que estaba amonestado desde el penalti, pisó al ‘Chicho’ Arango y medio Millonarios protestó. Tabares, que vio la jugada de frente, decidió no tomar medidas disciplinarias.

La segunda comenzó con una notoria presión del cuadro tiburón. La idea era ser constantes en los últimos 45 minutos, aprovechando claro su hombre de más en el campo. Para ello, Luis Amaranto realizó dos sustituciones: sacó a Ditta y Fabián Viáfara, le dio el ingreso a Homer Martínez y Marlon Piedrahita.



Fabián Sambueza por poco repite la dosis del primer duelo. Anticipó como pudo a su marcador, en este caso Bertel, la punteó y el golero Vargas con lo justo alcanzó a atajar. El dueño de casa, defendía como podía y buscaba atacar con pelotazos largos a Uribe.



Al minuto 65, cambios de lado y lado. Luis Sandoval y Juan David Rodríguez ingresaron en sustitución de Moreno y Sambueza; Rodríguez, lesionado, salió por Jader Valencia.



Las contras fueron el arma ideal del azul. Al 70'. Uribe aprovechó un grosero error de Germán Mera al intentar cerrar, corrió desde casi mitad de cancha, pero se fue quedando sin aire, quiso jugar atrás con Arango, pero Viera cortó a tiempo.



Dos minutos después, Junior armó una gran jugada por sector izquierdo. Todo culminó en el “centro de la muerte” y Carmelo no alcanzó a llegar. Milagro en el arco embajador.



La última de Amaranto llegó a 15' del final. Sustituyó a un extenuado Cetré e ingresó Daniel Moreno. Todo lo que tenía el ‘Tiburón’ estaba sobre el terreno de El Campín. Después respondió Gamero, Uribe afuera y Ricardo Márquez adentro. Pieza por pieza.



Al minuto 85, los barranquilleros tuvieron una clarísima. Hinestroza recibió en completa soledad por sector izquierdo, quedó mano a mano con Vargas y sol´to un remate que no fue ni al arco ni a un compañero. No se entendió lo que hizo.



El tiempo siguió pasando y Millonarios aguantó como pudo, a punta de orden y entrega. Al final, una pelea, tras un tiro de esquina, que dejó como saldo otro expulsado: Larry Vásquez. Así mismo, Felipe Banguero, entre los emergentes, fue expulsado.



Finalmente no hubo tiempo para más. Alberto Gamero y los suyos avanzaron a la gran final de la Liga BetPlay 2021-I.