¡Explotaron! La reacción de jugadores de Millonarios tras la expulsión

La polémica en el duelo de semifinal Millonarios vs Junior llegó antes de los veinte minutos, luego de que el árbitro central, Jorge Andrés Tabares, fuera avisado por el VAR de una posible roja a Breiner Paz tras un contacto, como último hombre, sobre Carmelo Valencia.

En un principio, Tabares había sancionado la falta y le había mostrado la tarjeta amarilla al central de Millonarios, pero al revisar la acción por más de cinco minutos en la cabina del VAR, el colegiado cambió la decisión y expulsó al jugador azul del terreno de juego.



Ante la situación, en las redes sociales no tardaron en llegar los comentarios y, justamente, los futbolistas del equipo embajador que no entraron en la convocatoria por diferentes motivos, fueron los primeros en manifestar su desacuerdo con la tarjeta roja que sacó Tabares, la cual cambió los planes de Alberto Gamero en el juego de vuelta de la semifinal de la Liga.



Los centrales Juan Pablo Vargas (convocado a la Selección Costa Rica) y Andrés Llinás (covid-19), además del volante Harrison Mojica (lesionado y recién recuperado del covid-19), fueron los primeros en manifestarse en contra de las decisiones arbitrales.



Además, el ex arquero del cuadro capitaliano, Nicolás Vikonis, también dejó ver su desacuerdo con la acción del colegiado.

