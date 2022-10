DIM buscará recuperarse frente a Millos para acercar su clasificación

Deportivo Independiente Medellín enfrentará este miércoles, desde las 8 de la noche como visitante a Millonarios, en juego pendiente de la fecha 12 en la Liga BetPlay II-2022. El equipo antioqueño no tiene margen de error y deberá sumar en El Campín para volver a meterse entre los ocho y quedar cerca de la clasificación.

En cuanto a las novedades, Andrés Cadavid llegó a la quinta tarjeta amarilla y no podrá estar en este partido. Por su parte, Felipe Pardo no logró recuperarse de una contractura y tampoco estará disponible frente a los embajadores. Miguel Monsalve avanza en la tercera semana de recuperación luego de una lesión muscular y son optimistas para que pueda jugar si el equipo avanza a los cuadrangulares.



David González, técnico del DIM remarcó que “estamos viviendo una situación difícil, no es cómodo vernos afuera de los ocho, menos con estos dos partidos que disputamos en casa, pero el equipo tiene cosas buenas, genera juego y lo importante es no desesperarnos, ni tener dudas. Debemos hacer un gran partido en Bogotá y traernos un excelente resultado”.



Además, el entrenador comentó que “contra Santa Fe ganamos y no tuvimos buen funcionamiento. En general, hemos encontrado espacios, generamos opciones de gol y encontrar superioridades, eso se hizo contra Bucaramanga y Jaguares, este último se nos metió atrás, redujeron espacios. Estamos motivados, queremos buscar un buen resultado en Bogotá”.



En cuanto al rival y el partido, González dijo que “ambos estamos necesitamos, nos jugamos mucho, ganando podemos quedar cerca de la clasificación. Seguramente habrá espacios que debemos aprovecharlos, no creo que Millonarios sea muy cauto y precavido, debemos estar atentos cuando ruede la pelota”.



Sobre las ausencias, David explicó que “la idea es que el equipo funcione igual, a todos les damos la misma información y es lo que pretendemos. Sabemos lo que significa Andrés Cadavid, pero el que juegue, ojalá no se note la diferencia”.



Por su parte, Víctor Moreno indicó que “nosotros somos conscientes que podemos ganar este partido, perdimos opciones en casa, tenemos la cabeza fría y ojalá aprovechemos la oportunidad y logremos ese resultado que queremos. Millonarios es un gran rival, las cosas no les ha salido bien, pero creemos en nuestro juego y en que podemos lograr una victoria”.



Datos entre Millonarios e Independiente Medellín

Por Liga colombiana, Millonarios e Independiente Medellín se enfrentaron en 221 ocasiones, con 89 victorias para los embajadores, 66 para los antioqueños y 66 empates. En cuanto a goles anotados, 353 fueron para los capitalinos, contra 279 de los rojos.



El máximo goleador de estos duelos es Alfredo Castillo, quien anotó 15 goles, todos con la camiseta de Millonarios.



Desde el 4 de agosto de 2018, Independiente Medellín no derrota a Millonarios en El Campín, en esa ocasión, el rojo superó al embajador por la mínima, con gol de Germán Cano tras pase de Andrés Ricaurte. Este encuentro fue por la tercera fecha de la Liga II-2018.



Alineación probable:

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Jorge Segura, Germán Gutiérrez; Adrián Arregui, Andrés Ricaurte, Jordy Monroy, Vladimir Hernández, Diber Cambindo y Luciano Pons. D.T.: David González.



Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín.

Árbitro: Carlos Betancur (Valle).

VAR: Ricardo García (Santander).

T.V.: WIN Sports +.



