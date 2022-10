Leonel Álvarez y con Andrés Calamaro: la historia oculta de la foto

Águilas Doradas no se cambia por nada en la Liga BetPlay II-2022, son líderes en el campeonato y faltando una fecha para terminar la fase de todos contra todos, está clasificado a los cuadrangulares, algo que no lograban desde 2018. Leonel Álvarez es un hombre carismático y muy conocido no solo en el mundo del fútbol colombiano, sino también en el exterior.



El pasado sábado 22 de octubre, el artista argentino Andrés Calamaro estuvo en concierto en Medellín y en sus redes sociales, el ‘Salmón’ publicó una historia en su cuenta de Instagram, donde se tomó una selfie con el técnico Álvarez. Calamaro, quien le ha cantado al fútbol en algunas de sus letras, no perdió la oportunidad de admirar a uno de los futbolistas más importantes en la historia del fútbol colombiano.



Muchos asociaron que Leonel había ido al concierto, teniendo en cuenta que Águilas había jugado el viernes 21 frente a Envigado y en su día libre, había mostrado otra faceta musical. Sin embargo, el entrenador aclaró la situación con Calamaro y dejó entrever la admiración que tiene por el argentino.



“Estaba en un centro comercial, comprándole un regalo para mi hija que estaba de cumpleaños y justo me encontré con Andrés (Calamaro), en estos momentos no estamos para conciertos, ni para festejos, no hemos ganado nada todavía. Fue una foto muy bonita, la admiración es mutua”, detalló Leonel.



El técnico antioqueño no se relaja y quiere asegurar una de las cabezas de grupo, pensando en el encuentro contra Cortuluá como visitante, Álvarez no podrá contar con Jhon Fredy Salazar, quien deberá pagar una sanción por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Sebastián Rodríguez trabaja diferenciado, en la última fase de su recuperación tras una lesión de tobillo.



Acá la foto de estos dos genios. pic.twitter.com/9xdc1p7bYY — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🎱🇨🇴 (@juanchoserran8) October 25, 2022 En sus redes sociales, el artista argentino Andrés Calamaro @calamarooficial subió una foto con el DT de @AguilasDoradas Leonel Álvarez, sobre este encuentro le pregunté al profe en el siguiente video. pic.twitter.com/QwIOHubsso — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🎱🇨🇴 (@juanchoserran8) October 25, 2022

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8