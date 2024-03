No se permite empatar: Millonarios y Cali disputarán crucial clásico

Este sábado en el estadio El Campín, se jugará la edición 284 del 'clásico añejo' de Colombia entre Millonarios y Deportivo Cali, el cual será válido por la fecha 13 de la Liga Betplay 2024-I.



Ambos equipos no pasan por su mejor momento. El albiazul, que será local, no gana desde hace siete encuentros y en la fecha pasada no pasó del empate con Envigado en condición de visitante.



El conjunto de Alberto Gamero vino de más a menos en esta campaña y se ubica en el puesto 15° de la tabla a cuatro del último clasificado a los cuadrangulares semifinales.

En los bogotanos habrá dos bajas sensibles como son la de Álvaro Montero y Juan Pablo Vargas ya que ambos futbolistas fueron convocados por la Selección Colombia y la de Costa Rica, respectivamente, para la fecha FIFA de marzo.



Por otro lado, Deportivo Cali viene de perder con Patriotas en condición de local, una caída que desencadenó la salida de Jaime de la Pava, técnico que renunció a su cargo en plena rueda de prensa.



De igual manera, el azucarero no gana desde la fecha 8 del campeonato cuando derrotaron a Pasto en el estadio La Libertad. Desde ahí, han sido cuatro derrotas consecutivas que lo ponen en el décimo puesto de la tabla



Vale señalar que la última vez que ambas escuadras se enfrentaron fue el 25 de agosto de 2023 en el estadio Palmaseca con empate 0 a 0 mientras que el último juego en Bogota data del 5 de marzo de ese año que terminó con triunfo albiazul por 2-0 con goles de Jader Valencia y Juan Carlos Pereira.