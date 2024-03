Kylian Mbappé le puso fecha a la decisión de su futuro: esto dijo

Después de dos meses sin hablar, Kylian Mbappé ha comparecido ante los medios de comunicación esta vez previo al juego entre la Selección de Francia y Alemania que se jugará este sábado en Lyon.



Como era de esperarse, el futbolista de PSG fue preguntado por su futuro y aseguró que no hay nada que anunciar, pero le puso fecha a esa decisión. Además, habló sobre la posibilidad de jugar los Juegos Olímpicos.



“No he anunciado nada porque no tenía nada que anunciar. Si no lo he hecho es porque no tengo nada que anunciar”, comentó de inicio

Y agregó: “El día que tenga algo que anunciar, lo diré. Nunca me he escondido. Siento decepcionarte, pero no tengo nada jugoso que anunciar. “He dicho que no es un problema. Estamos en un sprint final. La idea de hacer un triplete es más importante que si me quedo o no. Estamos muy centrados en eso.”



Por su parte, aseguró que espera que su futuro esté resuelto antes de la Eurocopa: “Me concentraré en la selección francesa cuando llegue la Eurocopa. Creo que para entonces todo estará resuelto. Estoy concentrado en la selección”.



Sobre la posibilidad de jugar los Olímpicos señaló: “Siempre he tenido la misma ambición. Siempre he dicho que es un acontecimiento que no depende de mí. La decisión final siempre es de la misma persona (el club que le pague). No puedo opinar. Tomo distancia de las situaciones. Si no lo hiciera, aceptaría y haría lo que me dicen”.



Finalmente, habló sobre su actual nivel físico: “De momento me siento bien, no muy cansado. Tengo tiempo por delante. Falta mucho para la Eurocopa. No veo tan lejos. Estoy preparado para adaptarme a cualquier situación”.