Cruces interesantes: así se jugará la fase II de la Copa Betplay 2024

Este viernes, la Dimayor sorteó la segunda fase de la Copa Betplay 2024 donde jugarán los ganadores de la fase I contra los ocho mejores equipos de la reclasificación del Torneo Betplay en 2023.



En ese caso, los equipos que participaron en el sorteo fueron: Bucaramanga, Pereira, Once Caldas, Envigado, Santa Fe, Jaguares, Huila y Tigres, que vienen de la fase I, junto a Fortaleza, Llaneros, Quindío, Patriotas, Real Cartagena, Leones, Inter de Palmira y Cúcuta Deportivo.



En el Bombo 1 se introdujeron los ocho equipos de la B, en el bombo 2 se sorteó la localía y en el bombo 3 estuvieron los equipos que ganaron sus respectivos juegos de fase I.

En este caso, las llaves de esta fase de la Copa quedaron de la siguiente manera siendo el Inter de Palmira vs Santa Fe, Fortaleza vs. Once Caldas y Atlético Huila vs. Real Cartagena, los cruces más atractivos:



Atlético Huila vs. Real Cartagena

Ida: Estadio Guillermo Plazas Alcid

Vuelta: Estadio Jaime Morón



Fortaleza vs. Once Caldas

Ida: Estadio de Techo

Vuelta: Estadio Palogrande



Bucaramanga vs. Patriotas

Ida: Estadio Alfonso López

Vuelta: Estadio La Independencia



Deportivo Pereira vs. Leones

Ida: Estadio Hernán Ramírez Villegas

Vuelta: Estadio Metropolitano de Ditaires



Envigado vs. Deportes Quindío

Ida: Estadio Polideportivo Sur

Vuelta: Estadio Centenario



Llaneros FC vs. Jaguares de Córdoba

Ida: Estadio Bello Horizonte

Vuelta: Estadio Jaraguay



Internacional FC de Palmira vs. Santa Fe

Ida: Estadio Francisco Rivera Escobar

Vuelta: Estadio El Campín



Cúcuta Deportivo vs. Tigres FC

Ida: Estadio General Santander

Vuelta: Estadio de Techo