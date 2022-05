Alberto Gamero espera contar con Andrés Llinás contra Nacional

Millonarios logró un importante triunfo, en el arranque de los cuadrangulares de la Liga BetPlay. La victoria contra Bucaramanga puede marcar el trasegar del embajador. Bucaramanga complicó, pero los azules no sufrieron el partido.



Alberto Gamero, técnico de Millonarios, habló de lo que fue el partido, los cambios realizados y la preparación para el duelo contra Nacional, de la próxima semana.



Análisis partido: nosotros supimos plantear el partido. Bucaramanga es propositivo, pero Millonarios lo controló bien, le quitó el balón y lo manejamos. Encontramos el gol donde pudimos anotar antes del penalti. A veces hay cosas por mejorar, les decía que en el primer tiempo tocábamos, pero no éramos profundo, era un juego sin riesgo. Bucaramanga nos puso a correr, pese a no hacer daño.



Para el segundo tiempo, hubo menos imprecisión. Circulamos mejor el balón, pudimos ganar por más. Enfrentamos un rival que vino a proponer, luchar y buscar el partido. Referenciamos a Dayro y Sherman, la salida de Blanco la manejamos, era la báscula de salida de ellos.



Esto es un partido de cuadrangular, apretado. No es que hayamos ganado pidiendo tiempo, porque creo que en los últimos minutos se veía más para hacer un gol nosotros que ellos. Uno toma riesgos y quedábamos mano a mano con Dayro, por querer ir a buscar otro gol. Me gustó mi equipo.



Molestias de Llinás y estado de salud del grupo: sintió una molestia, pero no le jaló. Tenemos una semana larga. La cancha y durante la semana tuvimos complicaciones, la cancha mojada. El equipo se desgastó con eso. Pero también vi la inteligencia de querer correr menos con el balón, muy buena transición y posesión.



Esperemos que Llinás nos pueda acompañar en Medellín, al igual que Rosales, que me dijo que salió con molestias.



Factores para enfrentar a Nacional: debemos recuperar. Esta semana tenemos la tarea de ver quien será el central que esté con Llinás, si se recupera. Cómo vamos a diseñar al equipo de acuerdo a las molestias, que no nos vaya a coger el lunes con eso.



El martes diseñaremos la semana de entrenamiento. Esta semana larga es buena, pero es énfasis en que este equipo debe ser propositivo en todo lado, no lo cambiaremos. Ir a buscar al rival en campo contrario, lo buscamos y lo mejoramos.