Tres victorias consecutivas y contando: Millonarios se impuso en Tunja

En la jornada 12 del fútbol colombiano, Millonarios afrontó su tercer partido consecutivo como visitante. Esta vez regresaba a La Independencia de Tunja para medirse con Patriotas.



Apenas siete minutos le bastaron al conjunto embajador para marcar diferencia. Cristian Arango habilitó a Omar Bertel en una excelente proyección por banda izquierda, el juvenil llegó a línea de fondo y mandó un centro a media altura que Fernando Uribe tan solo empujó.



Los de Alberto Gamero eran único dueños del partido. Superaban a partir de la presión alta y rápidas transiciones defensa-ataque. Inicio redondo ante un rival que no dio mayor oposición.



A los 20', Millonarios volvió a pegar. Efectividad total. Balón profundo que Uribe peinó, Arango recibió sobre la mitad y abrió por sector derecho para Edgar Guerra que controló y anotó con un derechazo potente. Primer gol como profesional para el nacido en el Cesar.



Patriotas creció ante la imperiosa necesidad de buscar el descuento antes de finalizar la primera parte. Empezó a pelotear y la lluvia torrencial ayudó en su idea.



Eso sí, tuvieron que pasar 39 minutos para llegar con claridad. Balón de costado que no pudo despejar la defensa embajadora, Mauricio Gómez la bajo como pudo, le ganó en fuerza a Elvis Perlaza y definió. De inmediato, el juez de línea levantó su bandera y anuló dicha acción por fuera de lugar.



Cuatro minutos después (43'), Edgardo Rito aprovechó un error del zaguero central Juan Pablo Vargas, avanzó con balón dominado en el área y cuando quiso definir, el golero Christian Vargas le achicó rápidamente para evacuar el peligro. Gran reacción del ex-Bucaramanga.

Tal y como ocurrió en el amanecer del compromiso, Millonarios inició con la intención de vulnerar el arco rival. Al 49', cuarto minuto del segundo tiempo, Perlaza y Guerra se juntaron por derecha tras una jugada preparada de pelota quieta, el ex-Medellín desbordó y mandó un pase atrás que por poco aprovecha Daniel Ruíz.



En esta oportunidad, Patriotas no tardó tanto en reaccionar y generó un par de ocasiones, pero la imprecisión en el último tercio reinó. Poco a poco el partido se ponía de ida y vuelta.



Al minuto 57 nuevamente un fuera de lugar impidió el descuento local. Óscar Vanegas inició juego sobre la mitad del terreno, nadie lo presionó y mandó un muy buen pase profundo para Jesús Arrieta que, colándose detrás de los centrales, definió ante la salida de Vargas, pero el línea levantó su bandera.



La cancha empezó a pasarle factura al cuadro albiazul. El mediocampo se fue perdiendo, por evidente cansancio, dándole así oportunidad de ataque al dueño de casa. Tanto así que el zaguero Andrés Llinás no pudo continuar por calambres y Juan Camilo García también se retiró para oxigenar el eje central. Ingresaron Breiner Paz (defensa) y Juan Carlos Pereira (mediocampista).



Millos generó una nueva oportunidad al 67'. Arango robó una pelota en salida de Patriotas, aguantó el movimiento de Uribe y le manó un pase al vacío; el ex-Once Caldas ganó en velocidad y al definir, el guardameta Luis Hurtado salvó. Los dos delanteros lograban arreglárselas en soledad.



Ya en los últimos quince minutos el partido se abrió por completo. Los dueños de casa salieron decididos a buscar el milagro adelantando líneas y moviendo el banco de suplentes, la visita por su parte se hizo fuerte atrás y enfocó sus ataques en contragolpes.

​Curiosamente el elenco capitalino fue quien protagonizó las opciones más claras de gol sobre el final, Pereira y el ‘Chicho’ lo buscaron, pero el marcador no se movería. Importante victoria por 2-0 y ascenso a la cuarta casilla del campeonato.