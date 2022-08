‘Voy caminando a Millos si es posible’: llegaría fichaje desde Europa

La próxima semana se podrán ver caras nuevas en el fútbol colombiano. Y es que se abre una nueva ventana de transferencias para que los diferentes equipos ultimen contrataciones con jugadores que se encuentren libres.



​En este orden de ideas, Millonarios tendría la posibilidad de reforzarse con un futbolista que los últimos años jugó en el fútbol europeo.

Sebastián Herrera es el jugador que interesa en el cuadro embajador. Juega como lateral por el costado izquierdo, tiene 27 años y viene de terminar su contrato con el MTK Budapest FC de Hungría. Justamente desde hace siete años juega en Europa y ahora podría darse su regreso al país como agente libre.



En diálogo con el ‘VBAR’ de Caracol Radio, Herrera dio unos cuantos detalles sobre su paso por el Viejo Continente, la posibilidad que tuvo de jugar con la Selección de Macedonia y los diálogos que ha tenido su representante con la institución albiazul.



A continuación sus declaraciones:

Carrera y posibilidad de selección nacional - Hace siete años que salí de Colombia, prácticamente era un niño, tenía 18-19 años. Salí a buscar el sueño de salir adelante y ser jugador profesional. Acá en Europa encontré la oportunidad. Llegué a un equipo de Macedonia de primera división que se llama Rabotnicki, no sé si lo han visto o han leído. Estuve por cinco años, me dieron la nacionalidad y pude jugar con la Selección de Macedonia, estuve cerca de cumplirse ese sueño y no se dio por cosas futbolísticas. Terminé contrato y salí para Hungría, allá estuve dos años también con un equipo de primera división que se llama MTK Budapest. Terminé contrato este año y estoy buscando otra oportunidad.



Paso por el Deportivo Pereira - Inicie en segunda división con el profesor (José Fernando) Santa... Estuve como sub-20 y jugué seis o siete partidos entre la B y Copa.



Posición y características - Soy lateral izquierdo, pero más que todo ofensivo. En los dos equipos que estuve me ponían más que todo arriba. Tengo buenas características defensivas, pero ataco muy bien. Me piden más arriba, que suba porque tengo pegada, centro, visión de juego. Los entrenadores me hablan mucho de estar más que todo arriba.



Posibilidad de llegar a Millonarios​ - He hablado muchísimo. Sigo esperando. Hasta el momento no se han dado las cosas, pero sí he hablado con mi empresario que está allá en Bogotá y está llevando el caso. No sé mucho del tema, pero él sí me ha hablado mucho de Millonarios. Cuando me dijeron de ellos, de una dije “Si es posible me voy caminando a mi país, de una vuelvo” y al ser Millos dije “Sí, de una, hágale. Haga todo lo que tenga que hacer. Estoy disponible para viajar cuando sea posible”... No he hablado con nadie de Millonarios, todo lo lleva mi empresario y es quien habla con directivos y el profesor (Alberto Gamero)... Mi representante se llama Leonardo Daza, es de Bogotá pero vivió mucho tiempo en Bélgica. Ahora está en Bogotá por la familia.



Ilusión de vestir la casa azul - Millonarios tiene un significado muy grande en Colombia, es un equipo muy grande. La hinchada es espectacular, veo los partidos, cuando tengo tiempo por la diferencia horaria. Me levanto y veo mucho los partidos, si tengo la oportunidad los veo todos. Sé lo que significa Millonarios para toda Colombia... Solamente he hablado con ellos, no tengo contacto con ningún otro equipo en Colombia.