¡Carolina Pineda llegó a su límite! Un pedido a Carlos Antonio Vélez

Unas juegan, otros relatan y cubren las primeras planas de los periódicos y de los canales radiales como lo es el caso de la Selección Colombia Femenina y uno de los reconocidos periodistas y comunicadores como lo es Carlos Antonio Vélez. Claro, en un año en el que está colmado por fútbol femenino por la Copa América 2022, Mundial Sub-20 y Sub-17, los medios de comunicación han puestos sus ojos en estas competiciones y han hecho su cubrimiento.

Sin embargo, el fútbol femenino en Colombia no vive su mejor presente pese a los grandes resultados de la Selección Colombia de mayores en la que quedaron subcampeonas, la Sub-20 que debutó con un histórico triunfo ante Alemania y ahora espera sumar de a tres para sellar su clasificación a cuartos de final contra su similar de México, y la expectativa que tiene la Sub-17 en el certamen mundialista de India que se jugará en octubre. El semblante en la Liga Femenina BetPlay es completamente distinta, pues no habrá torneo en el segundo semestre del 2022.



Como los ojos han estado puestos en el fútbol femenino, uno de los periodistas más reconocidos e importantes en Colombia como lo es Carlos Antonio Vélez habló en estos días que es hora de olvidar que no habrá Liga Femenina BetPlay y seguir resaltando los grandes logros de las mujeres futbolistas. Sin embargo, ¿si hay tan buenos resultados, por qué no se les premia con un torneo serio y digno?



Vélez dijo, “la plata la tiene Dimayor, olvídense de la Federación, en esto no tiene nada que ver porque la Selección gana y en el momento que gana, en vez de disfrutar y de hablar de lo bien que lo hicieron las chicas, inmediatamente dicen: ‘no hay liga’”. La triste realidad es que unas son las que dejan todo en cancha, otros como el periodista tienen un rol completamente distinto, y claro, no entienden que es lo que viven ellas que anhelan y desean jugar y que sea un trabajo digno y justo.



Carolina Pineda, una de las referentes en el fútbol y que tuvo procesos en selecciones Colombia lo retó en las redes sociales mencionando, “alguien que le diga al señor Vélez que nosotras las mujeres no nos ‘victimizamos’. Que lo más responsable y profesional es escuchar ambas partes… lo invito a un debate para que hablemos de fútbol femenino de manera responsable. Quien dijo que los debates se hacen para ser “enemigo” de alguien, se genera para enriquecerse en la información y conocimiento”.