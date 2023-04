Millonarios-Santa Fe, el plato fuerte: así será la fecha 18 de la Liga

Dimayor entregó este viernes la programación de los partidos en la fecha 18 de Liga Betplay I-2023, que se disputará entre el viernes 5 de mayo y el lunes 8. Deportivo Pereira-Independiente Medellín, reviviendo la final de 2022-II y el clásico bogotano, Millonarios-Santa Fe, son los grandes atractivos.

Toma papel y lapiz y agéndese con los buenos partidos que tendrá la jornada 18 de la liga colombiana. Día, hora y cómo ver por tv los partidos.

Programación fecha 18 de Liga Betplay I-2023

Viernes, 5 de mayo



7:30 pm | Águilas Doradas vs La Equidad

Estadio Alberto Grisales | Win Sports/Win +



Sábado, 6 de mayo



4:05 pm | Bucaramanga vs Unión Magdalena

Estadio Alfonso López | Win Sports/Win +



6:15 pm | Deportes Tolima vs Alianza Petrolera

Estadio Manuel Murillo Toro | Win Sports/Win +



8:25 pm | Once Caldas vs Junior

Estadio Palogrande | Win +



Domingo, 7 de mayo



2:00 pm | Deportivo Pereira vs Ind. Medellín

Estadio Hernán Ramírez Villegas | Win +



4:10 pm | Atlético Nacional vs Boyacá Chicó

Estadio Atanasio Girardot | Win +



6:20 pm | Millonarios vs Santa Fe

Estadio El Campín | Win +



8:30 pm | Deportivo Pasto vs Jaguares

Estadio La Libertad | Win Sports/Win +



Lunes, 8 de mayo



6:00 pm | Deportivo Cali vs Envigado

Estadio Deportivo Cali | Win +



8:10 pm | Atlético Huila vs América de Cali

Estadio Plazas Alcid | Win +