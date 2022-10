Próximos retos del menguado Millos: un mes de clásico y mucha acción

La situación actual de Millonarios parece tener preocupada a su hinchada, y seguramente, su entrenador tampoco estará muy contento y tomará correctivos para lo que se avecina. El albiazul no ha mostrado su mejor cara en los últimos partidos y en los seis más recientes (cuatro por Liga y dos por Copa), apenas ganó uno.



Después del clásico de la fecha 10 en el que superó 1-0 a Santa Fe, Millonarios ha tenido altibajos. Empató 2-2 con DIM por Copa, perdió 2-1 con Once Caldas, se recuperó venciendo 0-1 al Junior, y después de eso no ha podido volver a ganar: igualdad a dos con América, y dos derrotas consecutivas, la primera 1-0 con Junior por la final de la Copa, y la más reciente este fin de semana frente a La Equidad, 1-0.

Se avecina un mes agitado para Millonarios, que se iniciará esta misma semana con el clásico bogotano, al que Santa Fe llegará con la necesidad de ganar para meterse a los ocho. Gamero no contará con Daniel Ruiz y Carlos Gómez, citados a microciclo con Selección Colombia, que reunirá a jugadores del rentado local, del 4 al 6 de octubre.



Además, el albiazul tendrá este mes varios compromisos ante rivales que se juegan la vida en la Liga. Unos, por no descender, y otros, saldrán a asegurar su clasificación. Antes que termine octubre (fin de semana del 29 y 30) se definirán los ocho clasificados y no será un remate fácil para ninguno.



Millonarios también peleará por título este mes: la Copa Betplay 2022. Afrontará la final de vuelta ante Junior, y saldrá con una 'espinita' en busca de una nueva conquista a su palmarés; un título que además le asegura presencia en torneo continental.



FUTBOLRED le cuenta en detalle, cuándo, frente a quién y qué se juega Millonarios durante el próximo mes.



Liga Betplay

​

Fecha 17: clásico ante Santa Fe (5 de octubre)

*El clásico se adelantó para el miércoles 5 de octubre, a raíz del préstamo del estadio El Campín para varios eventos, por lo que no estará disponible en la fecha que debía jugarse esta fecha. Los azules, que ganaron en la fecha 10 oficiando como locales, esta vez serán visitantes.



Fecha 18: Patriotas (16 de octubre)

*En El Campín, Millonarios recibirá al elenco boyacense que sigue haciendo cuentas para no descender. En disputa están 3 puntos claves.



Fecha 16: Deportivo Pereira (19 de octubre)

*El equipo de Alberto Gamero juega en casa frente al matecaña, que llegará a estas últimas jornadas peleando por asegurar un puesto entre los ocho.



Fecha 19: Deportes Tolima

*Aunque el vinotinto y oro no está firmando su mejor temporada, y ya parece estar despidiéndose de la opción de clasificar, siempre es buen momento de vencer a un grande. Los últimos duelos entre ambos, incluida la final de 2021-II, han resultado de tú a tú. Los últimos tres no han dejado un vencedor; es momento de romper con esa seguidilla de empates.



Fecha 12: Independiente Medellín (26 de octubre)

*Duelo pendiente que no pudo cumplirse en su momento por un concierto de Coldplay en El Campín. Otro atractivo duelo para cerrar la fase del todos contra todos, ante un rival que anda en buen nivel y pelea en los primeros puestos.



Fecha 20: Alianza Petrolera

*El cierre de la primera fase será ante el elenco barranqueño, que no ha tenido un buen semestre, pero que no le resulta un “hueso fácil de roer” a Millonarios. Si bien, en los últimos tres duelos por Liga la victoria ha sido azul, Alianza lo eliminó en tercera ronda de la Copa Betplay 2021.



Copa Betplay

​

Final vuelta: Junior

*La final de vuelta está pactada para el 2 de noviembre, es decir, en un mes exactamente. El equipo de Julio Comesaña llega a El Campín con una mínima ventaja (1-0) tras el gol de César Haydar en la ida. Ese partido se jugará a las 8:00 pm.