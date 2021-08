Desacuerdo con la Alcaldía: Millonarios rechazó decisión gubernamental

Millonarios iba a tener el regreso de sus aficionados, tras más de año y medio de no tener a sus hinchas en el estadio El Campín. El partido pactado sería el clásico contra Santa Fe. Sin embargo, los hechos de violencia ocurridos durante el partido entre Santa Fe y Nacional, determinaron que la alcaldesa, Claudia López, reversara la decisión del regreso del fútbol en la capital.



Luego de las demás decisiones por parte de las autoridades locales, tras la reunión con Dimayor, Millonarios emitió un comunicado, donde rechaza enfáticamente las acciones violentas ocurridas durante el partido del martes “Es inaceptable que luego de la autorización para el regreso del público en los estadios se presenten actos violentos que atentan contra la seguridad de los asistentes y van en contravía del real espíritu del fútbol”.



Además, mostraron desacuerdo, debido a la decisión tomada de suspender el ingreso de público a los estadios de la capital “Ante la determinación del Gobierno Local de no permitir el ingreso de asistentes a los partidos en Bogotá, como consecuencia de los hechos ocurridos en el partido en mención, Millonarios F.C manifiesta que no está de acuerdo con esta medida ya que afecta directamente a la institución, a nuestros abonados y seguidores”.



El comunicado por parte de la institución bogotana, concluye con el mensaje a sus aficionados “A nuestros abonados y afición en general les informamos que continuaremos trabajando para conseguir su regreso a nuestros partidos de local. Estaremos atentos a las determinaciones del Distrito para el ingreso de público al estadio y así poder reactivar el plan de retorno del Hincha Embajador el cual ya estaba programado y organizado para el clásico vs Santa Fe”.